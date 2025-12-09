Gazeta z Augsburga, trzeciego co do wielkości miasta w Bawarii, podkreśliła, że podczas gdy Niemcy od trzech lat pogrążone są w recesji, Polska odnotowuje stały wzrost gospodarczy.

Czy Polska stała się wzorem dla Niemiec?

"Kraj zwiększył wydatki na wojsko, ulice są czyste, a pociągi punktualne. Czy Polska stała się wzorem dla Niemiec?" – zastanawia się "Augsburger Allgemeine".

"W Polsce nawet emeryci płacą smartfonem"

Dziennik pochwalił polską infrastrukturę. "Czyste drogi bez wybojów, mosty, które nie grożą zawaleniem, a polskie koleje są znacznie bardziej punktualne niż niemieckie" – zaznaczył. Dodał, że Polska robi ogromne postępy w cyfryzacji. "W polskich miastach nawet emeryci płacą kartą lub smartfonem, jakby to było coś naturalnego" – zauważył.

Rozwój Polski powiązany z gospodarką Niemiec

Gazeta zwróciła uwagę, że rozwój Polski jest ściśle powiązany z funduszami unijnymi, z których kraj korzysta, oraz z gospodarką niemiecką. "Jeśli Niemcy będą nadal pozostawać w tyle, sukces Polski również może ulec zachwianiu" – oceniono.

Polska militarnym filarem na wschodniej flance NATO

Gazeta wskazała także na inwestycje Polski w obronność. "Dzięki nim kraj pozycjonuje się jako militarny filar na wschodniej flance NATO. Armia zbroi się i korzysta ze zdecydowanej polityki bezpieczeństwa rządu" – ocenił bawarski dziennik.

Przytoczył głosy ekspertów, którzy ostrzegają, że w zbrojeniach kładzie się zbyt mocny nacisk na ciężką broń, taką jak czołgi czy myśliwce. "Rozwój zdolności w zakresie dronów i nowoczesnych metod prowadzenia wojny następuje z opóźnieniem. Polska, podobnie jak Niemcy, zmaga się też z wyzwaniami logistycznymi i pytaniem, jak osiągnąć ambitne cele dotyczące liczebności sił zbrojnych" – zaznaczył "Augsburger Allgemeine".

Możliwości przeniesienia sukcesu Polski na Niemcy

Według dziennika istnieją ograniczone możliwości przeniesienia sukcesu Polski na Niemcy. "W dużej mierze opiera się on na funduszach unijnych i jest ściśle powiązany z niemiecką gospodarką. Jeśli siła Niemiec będzie dalej słabnąć, model sukcesu Polski również zacznie się chwiać. Sceptycyzm wobec migracji (w Polsce – PAP) pogłębia ponadto niedobór siły roboczej, a spójności społecznej zagraża coraz bardziej polaryzacja społeczeństwa i dezinformacja" – podsumowała bawarska gazeta.