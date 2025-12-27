Automatyczne przeliczenie emerytury i znaczne zyski dla kobiet

Kobiety należące do konkretnych roczników, które przystąpiły do Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE), mogą automatycznie otrzymać emeryturę wyższą nawet o ponad 50 procent. Sytuacja ta wynika z pozostawionej w systemie luki, która prowadzi do podwójnego wyliczania ich świadczeń.

Beneficjentki luki systemowej

Zgodnie z doniesieniami Interia Biznes, ponowne przeliczenie świadczenia dotyczy kobiet urodzonych w latach 1949–1968, które były członkami OFE. Doktor Tomasz Lasocki z Politechniki Warszawskiej, specjalista w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, cytowany przez "Fakt", podkreśla, że korzyści finansowe płynące z tego mechanizmu znacznie przewyższają wpływy z tak zwanych trzynastej i czternastej emerytury.

Mechanizm podwójnego wyliczenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dokonuje naliczenia emerytury dla tej grupy kobiet w dwóch etapach.Pierwsze wyliczenie ma miejsce po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat), a drugie, korzystniejsze, następuje automatycznie po ukończeniu przez kobietę 65 lat. To drugie wyliczenie jest opłacalne z kilku powodów: uwzględnia ono zwaloryzowane składki, w tym również te naliczone już w okresie pobierania pierwszej emerytury, a także bazuje na korzystniejszych tabelach dalszego trwania życia, przypisanych do wieku 65 lat w porównaniu do 60 lat.

Potencjalne zyski finansowe z przeliczenia emerytury

Analiza przeprowadzona przez doktora Tomasza Lasockiego i doktor habilitowaną Monikę Domańską w czasopiśmie "Praca i zabezpieczenie społeczne" dowodzi, że ponowne przeliczenie świadczenia skutkuje dla tych emerytek znaczącym wzrostem wypłat. Ich wyliczenia wskazały, że kobieta, która osiągnęła 65 lat w 2017 roku, mogła uzyskać świadczenie wyższe o 36,5 procent. Badania cytowane przez "Fakt" wskazują na jeszcze większe wzrosty, zależne od roku przejścia na emeryturę, sięgające od 43,3 procent dla przechodzących na emeryturę w 2018 roku, aż do 71,2 procent dla osób z rocznika 2022. Średni zysk dla omawianej grupy roczników w wieku 65 lat wynosi imponujące 54,4 procent, co potwierdza ogólne twierdzenie o możliwości podwyżek sięgających nawet o połowę.

Konsekwencje dla Rynku Pracy

Eksperci ostrzegają, że obecna sytuacja finansowa, gdzie wcześniejsze przejście na emeryturę staje się bardziej opłacalne ze względu na częstszą waloryzację i korzystniejsze tablice dalszego trwania życia, faktycznie zniechęca kobiety do dalszego pozostawania aktywnymi zawodowo. Naukowcy są zdania, że ta niespodziewana konsekwencja prawna skutecznie uniemożliwia wszelkie próby rządzących mające na celu podniesienie faktycznego (efektywnego) wieku emerytalnego kobiet bez formalnej zmiany ustawowej.