Szczegóły zarzutów dla byłego wiceministra PiS
Prokuratura postawiła Konradowi R. trzy zarzuty. Dotyczą one powoływania się na wpływy, między innymi w rządzie, oraz przyjmowania z tego tytułu korzyści majątkowych. Łączna kwota przyjętych korzyści miała wynieść 1 572 961 złotych.
Konrad R., który pełnił także funkcję członka Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, miał przyjmować pieniądze za pośrednictwo. Miał pomagać w załatwianiu spraw związanych z:
- uzyskaniem finansowania od podmiotów publicznych (dysponujących środkami z budżetu),
- uzyskaniem koncesji na wydobycie surowców.
Rodzaje nielegalnych działań
Śledczy dokładnie opisali, na czym polegała niezgodna z prawem działalność byłego wiceministra:
Sprawa firmy kanadyjskiej (2019–2020)
Podejrzany zapewnił prezesa kanadyjskiej firmy o swoich wpływach w Rządzie RP. Deklarował, że załatwi spór prawny między tą firmą a spółką skarbu państwa, który dotyczył eksploatacji złóż miedzi. Za te działania Konrad R. miał przyjąć 1 116 000 złotych.
Działania wobec spółek polskich (2020–2023)
Konrad R. miał powoływać się wobec prezesów prywatnych polskich spółek na znajomość z Prezydentem RP oraz na wpływy w takich instytucjach jak:
- rząd,
- Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK),
- Polski Fundusz Rozwoju (PFR),
- Narodowy Bank Polski (NBP),
- Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).
Jak podano w komunikacie, w zamian za obiecane możliwości pozyskania dofinansowania inwestycji państwowych i pozytywnej opinii BGK (niezbędnej do odblokowania kredytu), były wiceminister miał przyjąć korzyści. Obejmowały one kwoty pieniężne (170 000 zł, 86 100 zł i 200 000 zł), a także możliwość bezpłatnego korzystania z samochodu oraz nieodpłatny pobyt w hotelu. Korzyści te często maskowano jako wynagrodzenie za pełnienie funkcji w spółkach lub świadczenie usług doradczych.
Zabezpieczenia i grożąca kara
Prokuratura podjęła kroki w celu zabezpieczenia majątkowego. Obciążyła hipoteką do 500 000 złotych nieruchomość Konrada R. Ponadto, ustanowiła zakaz zbywania i obciążania dwóch innych lokali należących do podejrzanego. Byłemu wiceministrowi grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
