|"Dwa miesiące temu przedstawiłem propozycję udzielenia Ukrainie szerokich gwarancji finansowych na kolejne lata. Nie chodzi tutaj o czysto techniczną sprawę finansowania. Najazd Rosji na Ukrainę stanowi najcięższy wstrząs europejskiego systemu pokojowego od II wojny światowej" – napisał kanclerz Merz w autorskim materiale opublikowanym w czwartek na łamach dziennika "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ).

Merz: Rosja szykuje się do wojny z Zachodem

Szef niemieckiego rządu zaznaczył, że imperialistyczna Rosja dąży do rozszerzenia swojej strefy wpływów w Europie daleko poza własne terytorium państwowe. "Moskwa militaryzując własne społeczeństwo, przygotowuje się do zbrojnego konfliktu z Zachodem. Taka Rosja zagraża europejskiej wolności i bezpieczeństwu" – ocenił Merz.

Merz: Polski rząd donosi codziennie o atakach

Kanclerz podkreślił, że polityka Rosji zagraża także wschodnioeuropejskim partnerom Niemiec. Potwierdzają to rozmowy z przedstawicielami krajów bałtyckich. "Polski rząd, który uczestniczył w tym tygodniu w niemiecko-polskich konsultacjach międzyrządowych w Berlinie, donosi o codziennych atakach" – stwierdził.

Solidarność ze wschodnioeuropejskimi sąsiadami jest – jego zdaniem – "nie tylko zobowiązaniem wynikającym z niemieckiej historii, lecz odpowiada też żywotnym interesom Niemiec". "Dziś decyduje się kwestia europejskiej samodzielności" – podkreślił.

Merz: Pieniądze Rosji pomagałaby Ukrainie przez dwa lata

Kanclerz przypomniał, że Komisja Europejska przedłożyła konkretną propozycję zmobilizowania dodatkowych środków finansowych w wysokości 165 mld euro. Jak zauważył, te środki wystarczyłyby na pokrycie finansowych i wojskowych potrzeb Ukrainy na co najmniej dwa lata, a gdyby przyłączyły się inne kraje G7, to na jeszcze dłużej.

Od nas zależy – pisze Merz – nie tylko wzmocnienie Ukrainy, lecz także "wysłanie jednoznacznego sygnału do Moskwy, że kontynuacja tej wojny jest pozbawiona sensu". Byłby to – według kanclerza Merza – "znak samodzielności Europy", sygnał, że Europejczycy sami decydują, co się dzieje na kontynencie europejskim.

Postępując zgodnie z drogą wyznaczoną przez KE, możliwe jest "zmobilizowanie rosyjskich aktywów" zgodnie z prawem międzynarodowym i z naszymi międzynarodowymi zobowiązaniami – ocenił szef niemieckiego rządu.

Merz: Rosja odzyska aktywa, gdy wypłaci odszkodowanie Ukrainie

Jak wyjaśnił, aktywa rosyjskiego banku centralnego pozostaną zamrożone do czasu, gdy Rosja uiści Ukrainie odszkodowanie za szkody wyrządzone podczas wojny. "Nie konfiskujemy (rosyjskich aktywów) i nie naruszamy rosyjskich roszczeń" – podkreślił.

Merz: Każdy ponosi ryzyko zgodnie ze swoimi możliwościami

Merz zaznaczył, że podczas poprzedniego szczytu UE podkreślił, iż całe ryzyko tego przedsięwzięcia "musimy ponosić wspólnie". "Wspólnie – tłumaczył – to znaczy: każdy ponosi ryzyko zgodnie ze swoimi gospodarczymi możliwościami. Musimy politycznie ustalić zasady i następnie prawnie je zrealizować. Nieakceptowalne jest nadmierne obciążenie jednego kraju" – tłumaczył.

Merz: Konkretne teksty prawne na zastrzeżenia Belgii

Kanclerz wyraził zrozumienie dla zastrzeżeń belgijskiego rządu – w Belgii znajduje się duża część aktywów – który "nie może opierać się jedynie na politycznych zapewnieniach". Na zastrzeżenia Belgii musimy odpowiedzieć "konkretnymi tekstami prawnymi". Zaapelował o szybkie rozpoczęcie i zakończenie rozmów w tej sprawie.

"Potrzebny jest polityczny sygnał ze strony szefów państw i rządów krajów europejskich. Od nas zależy, czy wkroczymy na drogę europejskiej suwerenności. Jeżeli podchodzimy do tego poważnie, to nie możemy pozostawić innym, pozaeuropejskim krajom decyzji, co stanie się ze środkami finansowymi agresora, które znajdują się na obszarze naszego państwa prawa i są zgodnie z prawem zamrożone w naszej własnej walucie" – napisał Merz.

"Decyzje podjęte teraz przez nas zdecydują o przyszłości Europy" – pisze w konkluzji kanclerz Niemiec Friedrich Merz.