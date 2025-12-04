Pilny apel. Ostatnie dni ważnej kampanii

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) rozpoczęły wspólną akcję prewencyjną. Nazwali ją "Dobrostan Rolnika”.

Celem kampanii jest zachęcenie rolników do regularnych badań lekarskich i udziału w programach profilaktycznych w 2025 roku. KRUS i NFZ intensywnie promują dostęp do bezpłatnej diagnostyki.

W dniach od 1 do 5 grudnia (do końca tego tygodnia) KRUS publikuje na swojej stronie praktyczne porady.

Poradniki dotyczą głównie chorób nowotworowych i schorzeń układu ruchu. To one najczęściej dotykają osoby pracujące w rolnictwie. Akcja informacyjna i zachęta do sprawdzania badań trwa tylko do 5 grudnia.

Dlaczego rolnicy potrzebują badań? Zagrożenia w pracy

Rolnictwo to ciężki zawód. Codzienna praca bardzo obciąża zdrowie. Rolnicy pracują w trudnych warunkach i są narażeni na wiele zagrożeń.

Zagrożenia biologiczne : Mikroorganizmy i makroorganizmy, które wywołują choroby zawodowe.

: Mikroorganizmy i makroorganizmy, które wywołują choroby zawodowe. Zagrożenia chemiczne i pyłowe : Stosowanie środków ochrony roślin, nawozów sztucznych, paliw i smarów.

: Stosowanie środków ochrony roślin, nawozów sztucznych, paliw i smarów. Czynniki fizyczne : Hałas, drgania od maszyn, skrajne temperatury i promieniowanie UV (słońce).

: Hałas, drgania od maszyn, skrajne temperatury i promieniowanie UV (słońce). Obciążenie dodatkowe: Stres, duży wysiłek fizyczny i zmienna pogoda.

Te czynniki powodują, że rolnicy są grupą szczególnie zagrożoną problemami z sercem, układem ruchu i rozwojem chorób nowotworowych.

Szeroki pakiet darmowych badań NFZ

KRUS informuje, że rolnicy mogą korzystać z ośmiu programów profilaktycznych. Programy te finansuje NFZ.

"Moje Zdrowie" (bilans zdrowia): Dla każdego dorosłego. Obejmuje m.in. morfologię krwi, lipidogram, poziom glukozy, kreatyniny z eGFR, TSH i badanie moczu.

Profilaktyka chorób układu krążenia.

Badania przesiewowe nowotworów (zależne od wieku i płci):

Rak piersi: Kobiety w wieku 45-74 lat.

Rak szyjki macicy: Kobiety w wieku 25-64 lata.

Rak jelita grubego.

Badanie PSA (prostata): Mężczyźni po 50. roku życia w ramach rozszerzonego pakietu "Moje Zdrowie”.

Źródło: Rolnikinfo.pl