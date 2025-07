Rolnicy, ich małżonkowie i domownicy muszą pamiętać o kluczowym terminie opłacenia składek za III kwartał 2025 roku – to już do 31 lipca 2025 roku. Niedotrzymanie tego terminu może skutkować poważnymi konsekwencjami.

Składka KRUS na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Ile zapłacisz?

Od 1 lipca 2025 r. miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie dla osób objętych ubezpieczeniem w pełnym zakresie wynosi 78,00 zł. Ta kwota dotyczy rolników, ich małżonków, domowników oraz pomocników rolnika, pod warunkiem, że ubezpieczenie trwa przez cały miesiąc.

Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie ma charakter ryczałtowy i jest jednakowa bez względu na wielkość gospodarstwa. Oznacza to, że każdy ubezpieczony w pełnym zakresie płaci tę samą kwotę.

W przypadku osób ubezpieczonych na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym (zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników), należna składka stanowi jedną trzecią pełnej stawki, oznaczających kwotę 26,00 zł miesięcznie. Taka forma ograniczonego ubezpieczenia dotyczy najczęściej osób, które nie prowadzą aktywnej działalności rolniczej, ale chcą korzystać z wybranego zakresu ochrony.

Składka KRUS na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Nowe zasady wyliczania

Wysokość podstawowej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w III kwartale 2025 r. została ustalona na 169,00 zł miesięcznie. Obliczenie tej stawki opiera się na wartości emerytury podstawowej, która w czerwcu 2025 r. wynosi 1 691,02 zł. Zgodnie z przepisami, składka podstawowa stanowi 10% tej kwoty.

Przykład Jeśli emerytura podstawowa wynosi 1691,02 zł, to 10% z tej kwoty, zaokrąglone do pełnych złotych, daje nam 169 zł miesięcznie.

Dodatkowa składka KRUS. Obowiązek dla właścicieli dużych gospodarstw

Rolnicy prowadzący większe gospodarstwa, czyli te powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych, mają obowiązek opłacania dodatkowej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Jej wysokość rośnie proporcjonalnie do wielkości gospodarstwa, co ma na celu zachowanie proporcjonalności obciążeń względem potencjalnych dochodów z działalności rolniczej.

Wysokość dodatkowej składki dla dużych gospodarstw:

• 203,00 zł (12% emerytury podstawowej) – dla gospodarstw do 100 ha przeliczeniowych,

• 406,00 zł (24%) – dla gospodarstw powyżej 100 ha do 150 ha,

• 609,00 zł (36%) – dla gospodarstw powyżej 150 ha do 300 ha,

• 812,00 zł (48%) – dla gospodarstw przekraczających 300 ha przeliczeniowych.

Ważne Dla największych gospodarstw, łączna miesięczna składka (składka podstawowa plus dodatkowa) może przekroczyć nawet 980 zł. To znaczące obciążenie, które należy uwzględnić w planowaniu budżetu gospodarstwa.

Terminy opłacenia składek KRUS i konsekwencje dla rolników

Kluczowe jest dotrzymanie terminów płatności składek, aby uniknąć problemów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

• Rolnicy, ich małżonkowie i domownicy zobowiązani są do opłacenia składek za III kwartał 2025 r. do dnia 31 lipca 2025 r.

• W przypadku pomocników rolnika, dla których umowa o pomoc przy pracach sezonowych jest podstawą objęcia ubezpieczeniem, składka opłacana jest za każdy miesiąc oddzielnie, a termin płatności mija 15 dnia następnego miesiąca.

Niedotrzymanie terminu opłacenia składek może skutkować powstaniem zaległości wobec KRUS, które w dalszej kolejności mogą prowadzić do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Warto zatem pamiętać o terminowym regulowaniu zobowiązań, aby nie narazić się na dodatkowe koszty i utratę prawa do świadczeń. Zarówno podstawowe, jak i dodatkowe składki należy opłacać w pełnej wysokości – nie ma możliwości ich częściowego uiszczenia lub rozłożenia na raty w standardowym trybie, chyba że zostanie zawarte odrębne porozumienie z KRUS.

Zmiana wysokości składek KRUS w III kwartale 2025 r. wynika z podwyższenia emerytury podstawowej oraz obowiązujących przepisów. Dla większości rolników oznacza to umiarkowany wzrost kosztów, który powinien być możliwy do uwzględnienia w bieżących wydatkach gospodarstwa. Istotne pozostaje terminowe opłacenie składek, aby nie utracić prawa do świadczeń i uniknąć dodatkowych konsekwencji formalnych.

Podstawa prawna • Uchwała Nr 7 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 29 maja 2025 r. • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 177 ze zm.)

