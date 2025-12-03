"Polska wraz z Niemcami i Norwegią przekaże 500 milionów dolarów w ramach programu zakupu amerykańskiej broni dla Ukrainy" – zadeklarował w środę przed posiedzeniem w NATO w Brukseli wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. "Mamy nadzieję, że Ameryka to dostrzeże" – dodał.