W lutym 2025 r. Wigilię Bożego Narodzenia dodano do dni ustawowo wolnych od pracy. Obecnie w roku kalendarzowym takich wolnych dni jest więc już 14.

"Wigilia Bożego Narodzenia jest – poza wskazanymi wyjątkami – wolna od zajęć zarobkowych dla wszystkich pracowników, w tym również zatrudnionych w handlu. W niedziele i święta w placówkach handlowych zakazany jest handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, a także powierzanie wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem" - przypomina Państwowa Inspekcja Pracy.

Grzywna za pracę w Wigilię

Zakaz handlu nie dotyczy właściciela sklepu, a także jego rodziny - małżonka, dzieci i rodziców. Warunkiem jest to, że nie są oni zatrudnieni przez przedsiębiorcę na sklepowym etacie lub na umowie cywilnoprawnej.

"Przedsiębiorca, który powierzy pracę w handlu w Wigilię, gdy nie podlega pod żaden z ustawowych wyjątków, naraża się na grzywnę w wysokości od 1000 do nawet 100 000 zł" - informuje Państwowa Inspekcja Pracy.

Kto może pracować w Wigilię?

Od tej reguły są jednak wyjątki. Praca w niedziele i święta, w tym w Wigilię, jest dozwolona między innymi w tych przypadkach: