Projekt zostanie teraz złożony w Sejmie. Zakłada on wprowadzenie w przyszłym roku podwyżki minimalnej emerytury o 150 zł. Także 13. i 14. emerytura mają wzrosnąć o 150 zł i ich podwyżki na takim poziomie będą gwarantowane ustawą.

Minimalna emerytura w 2026 roku

Nawrocki przekazał, że w projekcie "proponuje podchodzenie do waloryzacji emerytur w sposób i procentowy, i kwotowy". Jak podkreśliła Kancelaria Prezydenta, dzięki projektowi prezydenckiemu minimalna emerytura w 2026 r. miałaby wynieść ponad 2000 zł i byłaby co najmniej na poziomie około 2030 zł. Obecnie minimalna emerytura w Polsce wynosi 1878,91 zł brutto.

Według projektu kwota 150 zł ma być co roku waloryzowana o wartość wskaźnika waloryzacji, tak, żeby zachować prawo do godnej podwyżki emerytur w kolejnych latach po 2026 r. Zapewni to utrzymanie podwyżek w kolejnych latach. Rząd byłby też zobowiązany do cyklicznego przeglądu tego wskaźnika co trzy lata, tak żeby na podstawie wzrostu kosztów życia dostosować kwotę minimalnej waloryzacji świadczenia.

Prezydent proponuje stworzenie dodatku do emerytury

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane. Waloryzacja opiera się na średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów, który w 2024 r. wyniósł 103,6 proc., oraz realnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia, który osiągnął 9,5 proc.

Jak informuje money.pl, zamiast prostego zwiększenia świadczenia o określoną kwotę, prezydent proponuje stworzenie nowego dodatku, który byłby liczony oddzielnie od emerytury podstawowej. ,"Najlepiej ten mechanizm pokazać na przykładzie emerytury minimalnej, która zgodnie z ogólnym wskaźnikiem waloryzacji wzrośnie w przyszłym roku o 92 zł, ale jeśli propozycja prezydenta wejdzie w życie, to ZUS doda emerytowi 58 zł. Czyli w ciągu roku emeryt z emeryturą minimalną dostanie dodatkowo ponad waloryzację 695 zł" - czytamy w money.pl.

Kto może stracić na zmianach w emeryturach?

Jak zauważa jeden z rozmówców portalu, jeśli ustawa nie przewiduje odpowiednich buforów, część emerytów może stracić prawo do pełnej 14. emerytury. Powodem jest obowiązujące kryterium dochodowe – po przekroczeniu progu 2900 zł świadczenie to jest zmniejszane według zasady "złotówka za złotówkę". Najwięcej mogą zyskać natomiast rolnicy, których emerytury wyliczane są na podstawie tzw. emerytury podstawowej – stanowiącej 90 proc. emerytury minimalnej. W ich przypadku nowy mechanizm może przynieść proporcjonalnie największy wzrost dochodów.

Jak podaje portal, w koalicji rządzącej pojawiają się obawy o wzrost wydatków związane z projektem prezydenta. Obecna waloryzacja świadczeń kosztuje budżet około 22 mld zł, a wdrożenie projektu Nawrockiego zwiększyłoby ten koszt o kolejne 13 proc. Projekt ma trafić do Sejmu jeszcze w tym tygodniu.