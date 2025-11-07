Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności jest pierwszym i kluczowym krokiem do skorzystania z uprawnień i świadczeń przysługujących osobom chorym na cukrzycę w Polsce. Proces ten jest regulowany przez prawo i wymaga złożenia odpowiednich dokumentów we właściwej instytucji.

Wnioski o wydanie orzeczenia składa się w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) lub Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (MZON), właściwym ze względu na miejsce stałego pobytu.

Orzeczenie o niepełnosprawności przy cukrzycy - wymagane dokumenty

Aby rozpocząć procedurę, należy skompletować i złożyć następujące dokumenty:

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16. roku życia) lub Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla dzieci do 16. roku życia).

o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16. roku życia) lub Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla dzieci do 16. roku życia). Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się pacjent (w przypadku cukrzycy jest to zazwyczaj diabetolog). Ważne jest, aby to zaświadczenie zostało wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku. Dokument ten musi zawierać opis stanu zdrowia, historię choroby i istotne wyniki badań.

wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się pacjent (w przypadku cukrzycy jest to zazwyczaj diabetolog). Ważne jest, aby to zaświadczenie zostało wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku. Dokument ten musi zawierać opis stanu zdrowia, historię choroby i istotne wyniki badań. Kopia dokumentacji medycznej (oryginały do wglądu) potwierdzającej rozpoznanie i przebieg choroby, w tym:

(oryginały do wglądu) potwierdzającej rozpoznanie i przebieg choroby, w tym: Karty informacyjne leczenia szpitalnego.

leczenia szpitalnego. Wyniki badań specjalistycznych (np. dotyczących powikłań cukrzycy, takich jak retinopatia, nefropatia, uszkodzenie układu nerwowego).

specjalistycznych (np. dotyczących powikłań cukrzycy, takich jak retinopatia, nefropatia, uszkodzenie układu nerwowego). Zaświadczenia i opinie od lekarzy specjalistów (np. okulisty, neurologa, kardiologa).

Ważne W przypadku dzieci: opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub opinie szkolne/przedszkolne.

Ocena stanu zdrowia - cukrzyca

Po złożeniu kompletu dokumentów, wnioskodawca jest wzywany na posiedzenie składu orzekającego – potocznie zwane komisją lekarską. W składzie orzekającym zasiada lekarz - przewodniczący składu - oraz inni specjaliści, np. psycholog, pracownik socjalny, doradca zawodowy. Zadaniem składu jest ocena, w jakim stopniu naruszona sprawność organizmu, wynikająca z choroby (w tym przypadku cukrzycy i jej powikłań), ogranicza możliwość wykonywania podstawowych czynności życiowych i pełnienia ról społecznych. Ocena nie dotyczy samej diagnozy (cukrzycy), lecz jej wpływu na codzienne funkcjonowanie i potrzebę opieki.

Po posiedzeniu składu orzekającego Zespół wydaje orzeczenie. Dokument ten określa:

Stopień niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany, lekki) lub w przypadku dziecka - samą niepełnosprawność.

(znaczny, umiarkowany, lekki) lub w przypadku dziecka - samą niepełnosprawność. Symbol przyczyny niepełnosprawności (dla cukrzycy jest to 11-I).

(dla cukrzycy jest to 11-I). Okres ważności orzeczenia (może być na czas określony lub nieokreślony).

(może być na czas określony lub nieokreślony). Wskazania określające uprawnienia i potrzeby osoby niepełnosprawnej, w tym kluczowe dla cukrzycy dziecięcej punkty 7 (konieczność stałej opieki/pomocy) i 8 (konieczność stałego współudziału w leczeniu i edukacji).

Wśród uprawnień dostępnych w tej sytuacji znajduje się świadczenie pielęgnacyjne, którego aktualna wysokość to 3287 zł.

Kolejne kroki po uzyskaniu orzeczenia

Po otrzymaniu orzeczenia, można ubiegać się o świadczenia:

Zasiłek pielęgnacyjny : Wniosek składa się w Miejskim/Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS/GOPS) lub Urzędzie Gminy/Miasta. - Kwota zasiłku pielęgnacyjnego sięga nieco powyżej 215 złotych .

: Wniosek składa się w Miejskim/Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS/GOPS) lub Urzędzie Gminy/Miasta. - Kwota zasiłku pielęgnacyjnego sięga nieco powyżej . Świadczenie pielęgnacyjne: Wniosek również składa się w MOPS/GOPS lub odpowiedniej jednostce realizującej świadczenia rodzinne.

Warto pamiętać, że złożenie wniosku o świadczenie pieniężne w ciągu trzech miesięcy od daty wydania orzeczenia uprawnia do otrzymania świadczenia z wyrównaniem od miesiąca, w którym wniosek o orzeczenie został złożony.