W 2025 roku mamy 8 niedzieli handlowych. Zostało ich 3 do końca roku.

Czy 2.11.2025 jest niedziela handlowa?

Niestety większość sklepów jest dzisiaj zamknięta. 2 listopada 2025 roku przypada niedziela niehandlowa, czyli obowiązuje zakaz handlu. Supermarkety i galerie handlowe są zamknięte.

Jakie sklepy są otwarte 2.11.2025?

Z uwagi na fakt, że dziś mamy niedziele niehandlową, to sklepy takie jak Lidl, Biedronka czy Auchansą zamknięte. Zakupy będzie można zrobić w małych sklepach osiedlowych i np. w Żabkach.

Niedziele handlowe 2025. Kiedy będzie?

Najbliższa niedziela handlowa będzie dopiero w grudniu. To będzie czas przed Bożym Narodzeniem by robić świąteczne zakupy.

Niedziele handlowe w 2025 roku:

  • 7 grudnia,
  • 14 grudnia,
  • 21 grudnia.