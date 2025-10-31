Rusza budowa wielofunkcyjnego kompleksu Projekt Góraszka

Wielka inwestycja handlowo-rozrywkowa Projekt Góraszka wchodzi w fazę realizacji. Inwestor uzyskał pozwolenie na budowę w styczniu 2025 roku, co oznacza, że zgodnie z harmonogramem, prace budowlane na terenie dawnego lotniska (lądowiska) w Góraszce (powiat otwocki) mają się rozpocząć już w przyszłym roku (2026).

Reklama

Kompleks powstaje strategicznie, tuż przy węźle tras S17 i S2, na południowy wschód od stolicy, co ma zapewnić dojazd z centrum Warszawy w zaledwie około pół godziny. Projekt jest zarządzany przez Nhood Polska, firmę znaną m.in. z planowanego w stolicy Wilanów Park.

Centrum Handlowe z Aquaparkiem i rozrywką

Projekt Góraszka to inwestycja typu mixed-use, łącząca handel, usługi i rozrywkę. Powierzchnia handlowa wszystkich obiektów ma wynieść 65 tys. metrów kwadratowych.

Kluczowi najemcy : W kompleksie znajdą się m.in. hipermarket Auchan oraz sklep budowlany Leroy Merlin .

: W kompleksie znajdą się m.in. hipermarket oraz sklep budowlany . Rozrywka i rekreacja: Obiekt wyróżni się bogatą ofertą rozrywkową, obejmującą kino, rozbudowaną strefę gastronomiczną, a nawet aquapark.

Jak podaje serwis urbanity.pl, budowa przy ulicy Lubelskiej ma potrwać dwa lata, a planowane zakończenie prac to czwarty kwartał 2028 roku.

Inwestor deklaruje duże zaangażowanie w kwestie środowiskowe i społeczne. Dachy obiektów mają zostać pokryte zielenią, wpisując się w prośrodowiskowe trendy. Przewidziano również przestrzeń dla lokalnej społeczności oraz parking na 1700 miejsc. Rozmowy w sprawie linii autobusowych i przystanków przy obiekcie prowadzą już inwestor, gmina Wiązowna i Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, co ma zapewnić wygodny dojazd komunikacją publiczną.

Anna Będkowska, project manager odpowiedzialna za realizację inwestycji, cytowana przez portal "Warszawa Nasze Miasto", podkreśliła znaczenie wsparcia lokalnego: Za nami ważny moment w realizacji wielofunkcyjnego Projektu Góraszka, który będzie wyróżniającym się miejscem we wschodniej części aglomeracji warszawskiej. (...) Cieszymy się, że jesteśmy o krok bliżej na drodze do powstania tego ważnego dla nas przedsięwzięcia, oraz że możemy liczyć na przychylność społeczności lokalnej i duże wsparcie włodarzy Gminy Wiązowna.

Pierwszy etap prac obejmie infrastrukturę techniczną, po czym ruszy budowa budynków handlowo-usługowych (ok. 40 tys. mkw.) oraz równolegle inwestycje partnerów - restauracje, sklep DIY i aquapark.