W jednej partii popularnej Metki Kiełbasy Surowej Cebulowej firmy Sokołów SA, w wyniku rutynowej kontroli, wykryto obecność niebezpiecznej bakterii Escherichia coli produkującej toksynę Shiga (STEC). Konsekwencje spożycia skażonego produktu mogą być poważne, dlatego Państwowa Inspekcja Sanitarna i producent podjęli natychmiastowe kroki w celu wycofania partii z obrotu i ostrzeżenia konsumentów.

Groźne odkrycie popularnym produkcie

Komunikat wydany przez Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS) jest jednoznaczny i stanowi poważne ostrzeżenie dla zdrowia publicznego. W toku działań urzędowych, w badanych próbkach produktu "Sokołów Metka Kiełbasa Surowa Cebulowa 170 g", natrafiono na obecność bakterii Escherichia coli (STEC). Jest to szczep pałeczki okrężnicy, który w przeciwieństwie do większości niegroźnych form, wytwarza potężne toksyny - toksyny Shiga.

Zagrożenie jest realne i dotyczy bezpośrednio ryzyka zatrucia pokarmowego. Spożycie żywności zanieczyszczonej STEC może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, włączając w to bolesne skurcze brzucha, krwawą biegunkę oraz, w najcięższych przypadkach, do rozwoju Zespołu Hemolityczno-Mocznicowego (HUS), stanu zagrażającego życiu, szczególnie u małych dzieci, osób starszych oraz osób z obniżoną odpornością.

Szczegóły zakażonej partii

Ostrzeżenie dotyczy ściśle określonej partii produktu. Pełne dane identyfikujące skażony towar to:

Nazwa produktu: Sokołów Metka Kiełbasa Surowa Cebulowa 170 g

Numer partii: 8225281102

Termin przydatności do spożycia: 24/10/2025

Producent: Sokołów SA, Oddział w Robakowie, ul. Poznańska 14, 62-023 Gądki, WNI 30210225

Warto zauważyć, że termin przydatności do spożycia tej partii minął w dniu wydania komunikatu PIS, co jednak nie eliminuje ryzyka - część produktu mogła być już wcześniej zakupiona, spożyta lub nadal znajdować się w chłodziarkach konsumentów.

Reakcja producenta i kontrola

Firma Sokołów SA, jako odpowiedzialny producent, podjęła natychmiastowe działania zaradcze. Zgodnie z komunikatem, przedsiębiorstwo realizuje obecnie procedurę wycofania produktu z obrotu. Oznacza to, że skażona partia powinna być sukcesywnie usuwana z półek sklepowych, hurtowni oraz magazynów dystrybucyjnych w całej Polsce. Działania te są koordynowane pod nadzorem organów urzędowej kontroli.

Zalecenia dla konsumentów

Najważniejszą informacją dla konsumentów jest bezwzględny zakaz spożywania produktu z partii objętej komunikatem. Osoby, które zakupiły Metkę Kiełbasę Surową Cebulową o numerze partii 8225281102 i terminie przydatności 24/10/2025, powinny ją niezwłocznie zutylizować lub - zgodnie z procedurami firmy Sokołów - zwrócić do punktu zakupu. Nawet niewielka ilość tej metki może stanowić zagrożenie.