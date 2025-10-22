Obowiązek selektywnej zbiórki tekstyliów obowiązuje w Polsce już od roku, ale Gliwice, po udanych mobilnych zbiórkach, idą o krok dalej, oferując system "pod dom".

Zależy nam, żeby zmiany, które wprowadzamy, były nie tylko zgodne z przepisami, ale przede wszystkim sensowne i wygodne dla mieszkańców. [...] Zdecydowaliśmy się na rozwiązanie, które działa blisko ludzi, nie jest skomplikowane i - jestem przekonana - będzie odbierane jako duże ułatwienie - podkreśla Katarzyna Kuczyńska-Budka, prezydentka Gliwic.

Jak będzie działać nowy system zbiórki tekstyliów?

Fioletowe worki i pojemniki stanowią klucz do wygodnej segregacji tekstyliów w Gliwicach:

Domy jednorodzinne : Odbiór fioletowych worków na tekstylia będzie odbywał się raz w miesiącu w systemie "worek za worek".

: Odbiór fioletowych worków na tekstylia będzie odbywał się raz w miesiącu w systemie "worek za worek". Zabudowa wielorodzinna : Zostaną ustawione fioletowe pojemniki, które będą opróżniane co dwa tygodnie.

: Zostaną ustawione fioletowe pojemniki, które będą opróżniane co dwa tygodnie. Alternatywa: Zużyte tekstylia można nadal bezpłatnie oddawać w PSZOK Gliwice przy ul. Rybnickiej 199b.

Ważne Władze miasta apelują, by ubrania w dobrym stanie nadal przekazywać na cele charytatywne lub do lokalnych punktów wymiany. Nowy system dotyczy odzieży nienadającej się już do użytku.

Inne ważne zmiany w gospodarce odpadami od 2026 r.

Wraz z wprowadzeniem fioletowego koloru w segregacji, Gliwice wprowadzają także inne istotne usprawnienia i zmiany w systemie odpadów komunalnych: Tylko do końca 2025 roku odpady w PSZOK można oddawać na podstawie pisemnego oświadczenia. Od 1 stycznia 2026 r. obowiązkowe będą QR-owe kody na Kartach PSZOK, które mają znacznie usprawnić obsługę. Brązowe worki na odpady BIO zostaną wycofane z końcem grudnia. Od nowego roku mieszkańcy sami będą musieli wyposażyć się w dodatkowe pojemniki BIO (120 l lub 240 l), aby oddawać nadmiar bioodpadów.