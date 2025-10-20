Nowe zasady odbioru odpadów od stycznia

Już tylko do końca roku mieszkańcy Gliwic mogą oddawać odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Rybnickiej 199B, okazując pisemne oświadczenie. Po 31 grudnia ta forma identyfikacji przejdzie do historii. Miasto Gliwice wprowadza nowoczesne rozwiązanie - kody QR na specjalnych Kartach PSZOK, które mają usprawnić system gospodarowania odpadami.

Zmiana ma dwa główne cele:

Szczelniejsza kontrola : Miasto chce lepiej ewidencjonować odpady i uniknąć sytuacji, w której mieszkańcy płacą za śmieci dowożone przez osoby spoza gminy.

: Miasto chce lepiej ewidencjonować odpady i uniknąć sytuacji, w której mieszkańcy płacą za śmieci dowożone przez osoby spoza gminy. Błyskawiczna obsługa: Dzięki skanowaniu kodu QR przez pracownika PSZOK, identyfikacja nieruchomości i przywiezionych odpadów odbędzie się natychmiastowo. Koniec z wypełnianiem oświadczeń na miejscu!

Ważny termin: Ostatni dzwonek na wizytę w urzędzie

Aktualnie Urząd Miejski wydaje już Karty PSZOK, a zainteresowanie jest spore - wydano już co najmniej kilkanaście tysięcy kodów. Urzędnicy apelują, aby nie odkładać złożenia wniosku na ostatnią chwilę, ponieważ po Nowym Roku należy spodziewać się kolejek.

Jak i gdzie złożyć wniosek o kod PSZOK?

Sposób złożenia wniosku zależy od typu nieruchomości. Wyjaśniamy, jak załatwić formalności szybko i sprawnie:

Właściciele domów jednorodzinnych

Osobiście: Najłatwiej na nowo otwartym stanowisku na parterze Urzędu Miejskiego (ul. Zwycięstwa 21, po prawej stronie od wejścia głównego).

Online: Wniosek można złożyć elektronicznie przez ePUAP lub system eDoręczeń.

Ważne Ważne: Wnioskujący musi być właścicielem nieruchomości. Urząd od razu weryfikuje w systemie, czy jest opłacana deklaracja śmieciowa.

Budynki wielorodzinne (wspólnoty, spółdzielnie)

W budynkach wielorodzinnych to zarządcy składają zbiorcze wnioski o wydanie kodów PSZOK dla tysięcy lokatorów jednocześnie. To najszybsza ścieżka.

Alternatywa dla mieszkańców: Jeśli zarządca nie złoży wniosku zbiorczego, mieszkaniec może złożyć go samodzielnie na formularzu dla nieruchomości jednorodzinnej, ale musi dołączyć zaświadczenie od administratorao opłacie za odpady komunalne.

Zastrzeżenie dla lokatorów i najemców

Prawo do otrzymania Karty PSZOK i powiązania jej np. z Gliwicką Kartą Mieszkańca ma wyłącznie właściciel domu lub mieszkania. Jeśli wynajmujesz mieszkanie (np. jako student), to Twój właściciel musi złożyć wniosek.