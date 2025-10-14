Podobnie jak kawa, również herbata jest jednym z tych produktów, który w wielu domach jest po prostu niezbędny. Szczególnie teraz, gdy za oknem jest chłodno, deszczowo i ponuro, szklanka gorącej herbaty z dodatkami, jest na wagę złota. Podobnie jak promocyjne oferty, które pojawiają się w sklepach dużych sieci.

Promocja na herbatę w Biedronce. Do kiedy obowiązuje ta oferta?

Promocja na zakup herbaty, podobnie jak kawy, pozwala na uzupełnienie zapasów i oszczędności w portfelu. Tym razem to Biedronka proponuje promocję na ten produkt. Czasu na zrobienie zakupów i zapasów jest dosyć sporo. Promocja ta trwa od poniedziałku 13 października do soboty 18 października.

Herbata w promocji. Jakie są zasady promocji w Biedronce?

W ramach promocji, którą swoim klientom oferują sklepy sieci Biedronka przy zakupie jednego opakowania, drugie dostajemy gratis. Oferta dotyczy jednego, konkretnego produktu. To herbaty marki Lipton w opakowaniach po 92 torebki.

Herbata w Biedronce za darmo. Jakie limity obowiązują?

Oferta w ramach której można kupić herbatę marki Lipton a drugą otrzyma gratis objęta jest limitami. Produkty objęte promocją można dowolnie łączyć, ale obowiązują limity dzienne. To cztery opakowania herbat z promocji, w tym dwie gratis. Zakupów można dokonać pod warunkiem, że posiadamy kartę lojalnościową lub aplikację Moja Biedronka. Obydwie są darmowe.