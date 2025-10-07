Minister Marzena Okła-Drewnowicz w Rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" poinformowała o szczegółach projektu dotyczącego najmu senioralnego. Z danych GUS wynika, że w 2050 r. osoby w wieku 60 lat i więcej będą stanowiły 40 proc. populacji w Polsce

Mamy świadomość, że przy tej dynamice starzenia się społeczeństwa tych osób jest coraz więcej i bardzo gwałtownie ich przybędzie - powiedziała. Z uzyskanych przez resort danych wynika, że w Polsce tzw. więźniów czwartego piętra może być nawet ok. 1 mln. Skala jest więc bardzo duża i rosnąca - podkreśliła minister.

Seniorzy nie przeprowadzą się?

Z danych Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej wynika, że 60 proc. seniorów jest właścicielami mieszkań, jednak 80 proc. z nich nie jest zainteresowanych zmianą miejsca. Zdaniem minister to zrozumiałe w przypadku starszych osób przywiązanych do swojego miasta, ale ta sytuacja będzie się zmieniać.

Natomiast sytuacja osób starszych kilkadziesiąt czy nawet kilkanaście lat temu zamieszkujących na trzecich, czwartych piętrach była inna niż dziś. Wtedy seniorzy mieli wokół siebie dzieci. Teraz, szczególnie w miastach powiatowych, w których dominują czteropiętrowe bloki, na wyższych kondygnacjach często mieszkają osoby samotne w mieszkaniach dwu-, trzypokojowych, bo tam kiedyś mieszkali z rodzinami - zauważyła ministra.

Minister: Byłam zaskoczona

Dodała, że te osoby mają w granicach osiemdziesięciu lat. Natomiast ich dzieci to pięćdziesięciolatkowie, którzy w latach dziewięćdziesiątych – w dobie wysokiego bezrobocia – wyjechali do dużych miast za pracą.

Będąc w jednym z programów, byłam zaskoczona, jak wiele osób, podczas ulicznej sondy, mówiło: dziś jeszcze sobie radzę, ale w przyszłości nie wiem, jak będzie i mogłabym skorzystać z takiego rozwiązania. Ostatnio w innym programie dyżurowałam również przy telefonie przez pół godziny i proszę wierzyć, że ludzie dopytywali, czy będą kwalifikować się do najmu senioralnego.Trochę obalamy więc te mity. 80 proc. nie skorzysta z tego rozwiązania, ale te 20 proc. to tysiące osób. Czemu nie dać im tej możliwości - mówiła Okła-Drewnowicz.