Nowa ustawa o bonie ciepłowniczym została podpisana przez prezydenta 26 września 2025 r. i weszła w życie z końcem września. Terminy składania wniosków są jasno określone:

za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 r. – wnioski można składać od 3 listopada do 15 grudnia 2025 r.,

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 r. – wnioski będą przyjmowane od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 r.

Dokumenty należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta (wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi).

Bon ciepłowniczy 2025. Dla kogo?

Świadczenie przysługuje gospodarstwom domowym:

jednoosobowym, jeśli dochód nie przekracza 3272,69 zł miesięcznie,

wieloosobowym, jeśli dochód na osobę nie przekracza 2454,52 zł miesięcznie,

korzystającym z ciepła systemowego,

płacącym za ciepło powyżej 170 zł/GJ netto.

Bon ciepłowniczy. Ile wynosi wsparcie?

Wysokość bonu zależy od okresu rozliczeniowego i ceny ciepła:

I okres: lipiec – grudzień 2025: 500 zł, jeśli cena wynosi 170–200 zł/GJ netto, 1000 zł, jeśli cena wynosi 200–230 zł/GJ netto, 1750 zł, jeśli cena przekracza 230 zł/GJ netto.

jeśli cena wynosi 170–200 zł/GJ netto, jeśli cena wynosi 200–230 zł/GJ netto, jeśli cena przekracza 230 zł/GJ netto. II okres: styczeń – grudzień 2026: 1000 zł, jeśli cena wynosi 170–200 zł/GJ netto, 2000 zł, jeśli cena wynosi 200–230 zł/GJ netto, 3500 zł, jeśli cena przekracza 230 zł/GJ netto.

Maksymalna cena energii elektrycznej 2025 r.

Rząd tłumaczy, że bon ciepłowniczy ma chronić gospodarstwa domowe przed rosnącymi kosztami ogrzewania. Jednocześnie ustawa przedłuża mechanizm maksymalnej ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych – 500 zł/MWh – do końca 2025 r.

Bon ciepłowniczy. Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o bon ciepłowniczy można złożyć:

osobiście w urzędzie gminy/miasta,

za pośrednictwem poczty,

przez pełnomocnika.

Decyzja powinna być wydana w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej istotnej okoliczności.