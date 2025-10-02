Nowa ustawa o bonie ciepłowniczym została podpisana przez prezydenta 26 września 2025 r. i weszła w życie z końcem września. Terminy składania wniosków są jasno określone:
- za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 r. – wnioski można składać od 3 listopada do 15 grudnia 2025 r.,
- za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 r. – wnioski będą przyjmowane od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 r.
Dokumenty należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta (wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi).
Bon ciepłowniczy 2025. Dla kogo?
Świadczenie przysługuje gospodarstwom domowym:
- jednoosobowym, jeśli dochód nie przekracza 3272,69 zł miesięcznie,
- wieloosobowym, jeśli dochód na osobę nie przekracza 2454,52 zł miesięcznie,
- korzystającym z ciepła systemowego,
- płacącym za ciepło powyżej 170 zł/GJ netto.
Bon ciepłowniczy. Ile wynosi wsparcie?
Wysokość bonu zależy od okresu rozliczeniowego i ceny ciepła:
- I okres: lipiec – grudzień 2025:500 zł, jeśli cena wynosi 170–200 zł/GJ netto, 1000 zł, jeśli cena wynosi 200–230 zł/GJ netto, 1750 zł, jeśli cena przekracza 230 zł/GJ netto.
- II okres: styczeń – grudzień 2026: 1000 zł, jeśli cena wynosi 170–200 zł/GJ netto, 2000 zł, jeśli cena wynosi 200–230 zł/GJ netto, 3500 zł, jeśli cena przekracza 230 zł/GJ netto.
Maksymalna cena energii elektrycznej 2025 r.
Rząd tłumaczy, że bon ciepłowniczy ma chronić gospodarstwa domowe przed rosnącymi kosztami ogrzewania. Jednocześnie ustawa przedłuża mechanizm maksymalnej ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych – 500 zł/MWh – do końca 2025 r.
Bon ciepłowniczy. Gdzie złożyć wniosek?
Wniosek o bon ciepłowniczy można złożyć:
- osobiście w urzędzie gminy/miasta,
- za pośrednictwem poczty,
- przez pełnomocnika.
Decyzja powinna być wydana w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej istotnej okoliczności.
