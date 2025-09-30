Dwa kluczowe świadczenia. Nawet 1110 zł do wzięcia

Często pomijane w świadomości publicznej, a niezwykle istotne dla budżetów domowych, są dwa świadczenia:

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (tzw. 500+ dla niesamodzielnych). To wsparcie skierowane do osób, które:

ukończyły 18 lat,

posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Pierwotnie było to świadczenie w wysokości 500 zł, jednak obecnie jego maksymalna kwota została podniesiona i wynosi do 794 zł miesięcznie. Kluczowe jest, że kwota ta jest niezależna od dochodów danej osoby, ale zależy od sumy innych świadczeń, które już pobiera. Celem jest zapewnienie, by łączny dochód osoby nie przekroczył ustalonego progu (obecnie 2419,33 zł brutto). Jeśli więc świadczenia osoby uprawnionej nie osiągają tego progu, świadczenie uzupełniające zostanie wypłacone w takiej wysokości, by ów próg został osiągnięty, ale nie więcej niż 794 zł.

Dodatek pielęgnacyjny: Jest to świadczenie wypłacane przez ZUS lub KRUS, które przysługuje osobom uprawnionym do emerytury lub renty. Warunkiem jest:

ukończenie 75 lat życia

lub posiadanie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Obecnie dodatek pielęgnacyjny wynosi 330 zł miesięcznie. Warto zaznaczyć, że jest on wypłacany automatycznie osobom, które ukończyły 75 lat, natomiast w przypadku orzeczenia o niezdolności, wymagane jest złożenie odpowiedniego wniosku.

Jak zsumować ponad 1100 złotych?

Dla wielu seniorów i osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza tych posiadających orzeczenie o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji, te dwa świadczenia mogą stanowić znaczące wsparcie finansowe. Przyjrzyjmy się temu na przykładzie:

Przykład Jeśli senior posiada orzeczenie o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji, może być uprawniony zarówno do świadczenia uzupełniającego (maksymalnie 794 zł), jak i do dodatku pielęgnacyjnego (330 zł).

W sumie daje to kwotę:

794 zł (świadczenie uzupełniające) + 330 zł (dodatek pielęgnacyjny) = 1124 zł

Nie wiesz, czy świadczenie ci się należy?

Wiele uprawnionych osób nie korzysta z przysługującego im wsparcia. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich sprawuje opiekę nad osobą niepełnosprawną, lub sam jest osobą niesamodzielną i spełnia opisane kryteria, koniecznie zweryfikuj swoje uprawnienia. Informacje na temat świadczenia uzupełniającego można uzyskać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Dodatek pielęgnacyjny jest również wypłacany przez te instytucje. Warto złożyć wniosek i dowiedzieć się, czy te dodatkowe środki mogą wzbogacić domowy budżet.