Kryzys giganta. Del Monte ogłasza upadłość

Del Monte Food GmbH, jeden z najbardziej rozpoznawalnych na świecie producentów żywności przetworzonej i konserwowej, po niemal 140 latach działalności, ogłosił upadłość (dotyczy to amerykańskiej spółki-matki, która złożyła wniosek na podstawie tzw. Chapter 11 prawa USA, co odpowiada postępowaniu restrukturyzacyjnemu z możliwością samodzielnego zarządzania).

Reklama

Firma, której konserwy i przetwory były od dekad obecne na półkach sklepów na całym świecie, w tym w Polsce, mierzy się z poważnymi problemami finansowymi i zadłużeniem wobec tysięcy wierzycieli (szacuje się na 10 000 do 25 000).

Kluczowe przyczyny kryzysu

Upadek Del Monte nie jest wynikiem pojedynczego zdarzenia, lecz połączenia kilku trendów rynkowych i błędów strategicznych:

Zmiana nawyków konsumentów : Coraz więcej klientów świadomie odchodzi od żywności w puszkach na rzecz świeżych warzyw i owoców. Ten trend prozdrowotny drastycznie ograniczył popyt na podstawowe produkty firmy.

: Coraz więcej klientów świadomie odchodzi od żywności w puszkach na rzecz świeżych warzyw i owoców. Ten trend prozdrowotny drastycznie ograniczył popyt na podstawowe produkty firmy. Efekt zapasów : Choć w trakcie pandemii COVID-19 popyt na żywność trwałą gwałtownie wzrósł (dzięki czemu Del Monte odegrało kluczową rolę w zaopatrzeniu), firma zbyt mocno zwiększyła produkcję. Po unormowaniu sytuacji magazyny Del Monte zapełniły się niesprzedanymi zapasami, zamrażając tym samym kapitał i generując straty.

: Choć w trakcie pandemii COVID-19 popyt na żywność trwałą gwałtownie wzrósł (dzięki czemu Del Monte odegrało kluczową rolę w zaopatrzeniu), firma zbyt mocno zwiększyła produkcję. Po unormowaniu sytuacji magazyny Del Monte zapełniły się niesprzedanymi zapasami, zamrażając tym samym kapitał i generując straty. Rosnące koszty produkcji: Ogólna trudna sytuacja gospodarcza i wzrost kosztów działalności (energii, surowców, transportu) dodatkowo obciążyły firmę, której rentowność spadła z powodu nadmiaru zapasów i słabnącego popytu.

Co dalej z firmą?

Ogłoszenie upadłości na podstawie Chapter 11 ma umożliwić restrukturyzację i dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Zarząd spółki widzi jedyną szansę na przetrwanie i odzyskanie rentowności w sprzedaży firmy.

Źródło: Polski Obserwator