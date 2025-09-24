W ramach tegorocznej edycji programu Dobry Start rodzicom, opiekunom uczniów i uczennic wypłacono już niemal 4 mln tzw. świadczeń 300 plus na łącznie 1,19 mld zł – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wciąż jednak nie wszyscy skorzystali z możliwości otrzymania dodatkowego wsparcia finansowego, które można przeznaczyć m.in. na sfinansowanie kosztów szkolnej wyprawki. Ci, którzy tego nie zrobili, muszą się pospieszyć. Wnioski przyjmowane są tylko do końca listopada. Potem pieniądze przepadną.

Kto może złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start?

Program obejmuje dzieci i młodzież do 20. roku życia, a w przypadku osób z orzeczoną niepełnosprawnością – do 24. roku życia. Wniosek o świadczenie Dobry Start może złożyć nie tylko rodzic, ale również inne osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem. Zasady wyglądają następująco:

jeśli dzieckiem opiekują się wspólnie oboje rodziców, wniosek składa jeden z nich (świadczenie trafi do tego, kto złoży go jako pierwszy),

gdy dziecko mieszka tylko z jednym rodzicem – wniosek składa ten, który faktycznie sprawuje opiekę,

w przypadku opieki naprzemiennej, zgodnie z orzeczeniem sądu, każdy rodzic może złożyć wniosek i otrzymać 150 zł,

opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba sprawująca nad nim opiekę i ubiegająca się o adopcję,

opiekun prawny, któremu sąd powierzył opiekę nad dzieckiem,

pełnoletni uczeń, który nie jest już na utrzymaniu rodziców (np. ma zasądzone alimenty lub rodzice nie żyją),

osoba usamodzielniana, opuszczająca pieczę zastępczą, rodzinny dom dziecka czy placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

Dodatkowo świadczenie przysługuje również dzieciom w pieczy zastępczej, a w ich imieniu wniosek mogą złożyć:

rodzina zastępcza,

osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,

dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,

dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Jak złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start?

Od kilku lat świadczenie z programu Dobry Start można otrzymać wyłącznie po złożeniu wniosku w formie elektronicznej. Rodzice i opiekunowie mają do dyspozycji kilka praktycznych sposobów: aplikację mobilną mZUS (dostępną na Android i iOS), Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) po zalogowaniu na konto, bankowość elektroniczną – gdzie wiele banków udostępnia specjalne formularze, oraz portal Emp@tia prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Sam proces składania wniosku jest szybki i nieskomplikowany. Wystarczy wprowadzić dane dziecka, szkoły, a w przypadku uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością załączyć wymagane dokumenty.

Dodatkowe 100 zł na dziecko dla osób pobierających zasiłek rodzinny

Osoby pobierające zasiłek rodzinny mogą również starać się o jednorazowy dodatek z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Świadczenie to przysługuje na każde dziecko i wynosi 100 zł. Dodatek obejmuje nie tylko uczniów szkół, ale także dzieci rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne. Czasu na ubieganie się o ten dodatek zostało mniej niż w przypadku świadczenia Dobry start. Wniosek należy złożyć najpóźniej do końca okresu zasiłkowego, w którym dziecko rozpoczęło naukę w szkole lub przedszkolu, czyli do końca października 2025 roku.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny w 2025 roku?

Prawo do pobierania zasiłku rodzinnego przysługuje kilku grupom osób. Są to:

rodzice, jeden z rodziców albo opiekun prawny dziecka,

opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która rzeczywiście sprawuje nad nim opiekę i dodatkowo złożyła do sądu rodzinnego wniosek o jego przysposobienie,

osoba ucząca się, czyli pełnoletnia, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców z powodu ich śmierci albo posiada orzeczenie sądu przyznające alimenty.

Świadczenie to przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat. W przypadku, gdy dziecko kontynuuje naukę w szkole, zasiłek może być wypłacany do 21. roku życia. Natomiast jeśli dziecko kształci się w szkole lub na uczelni wyższej i posiada orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, prawo do świadczenia trwa do ukończenia przez nie 24 lat. W odniesieniu do pełnoletniej osoby uczącej się, która nie pozostaje już na utrzymaniu rodziców, dodatkowym warunkiem jest kontynuowanie nauki – wówczas świadczenie również przysługuje maksymalnie do 24. roku życia.

Zasiłek rodzinny mogą otrzymać wymienione wyżej osoby, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na jednego członka albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. Jeżeli jednak w rodzinie wychowuje się dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności, próg dochodowy jest wyższy i wynosi 764,00 zł na osobę.