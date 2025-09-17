Ruszają nabory wniosków o granty na infrastrukturę

W wielu mniejszych miejscowościach brakuje odpowiedniej infrastruktury, która umożliwiałaby mieszkańcom aktywność fizyczną lub kulturalną. Często stare obiekty wymagają pilnego remontu, a ich wyposażenie pozostawia wiele do życzenia. Rozwiązaniem może być program Fundacji LOTTO "Sportowo kulturalnie lokalnie", który właśnie uruchomił tegoroczny nabór wniosków. To szansa na pozyskanie środków na modernizację lub budowę obiektów sportowych i kulturalnych. Budżet tegorocznej edycji przekracza 7 mln złotych, a maksymalny grant to 200 tys. złotych.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Jeśli dana jednostka samorządu terytorialnego, zakład budżetowy czy instytucja kultury boryka się z problemem przestarzałej infrastruktury, to program Fundacji LOTTO może być przydatny. Nabór jest skierowany do jednostek sektora finansów publicznych, które posiadają osobowość prawną i działają w obszarze sportu, kultury fizycznej, kultury lub dziedzictwa narodowego. Co ważne, wnioskodawca musi być właścicielem, najemcą lub dzierżawcą obiektu, a umowa musi obowiązywać na co najmniej 5 lat od daty zakończenia projektu.

Co można sfinansować z grantu?

Wnioskować można o wsparcie finansowe w kwocie od 50 tys. zł do 200 tys. zł. Środki te można przeznaczyć na:

Budowę lub remont obiektów sportowych , takich jak boiska, sale gimnastyczne czy place zabaw.

, takich jak boiska, sale gimnastyczne czy place zabaw. Modernizację infrastruktury kulturalnej , np. domów kultury, świetlic czy scen plenerowych.

, np. domów kultury, świetlic czy scen plenerowych. Zakup niezbędnego wyposażenia, które pozwoli na rozwój sportu i kultury na danym terenie.

Całkowita pula nagród wynosi 7,2 mln zł. Środki zostaną podzielone równo na wszystkie województwa, a w każdym z nich do rozdysponowania będzie 450 tys. zł. To gwarantuje, że szanse na granty mają samorządy z każdego zakątka Polski.

Jak wygląda proces wyboru laureatów? Do kiedy trwa nabór?

Projekty zgłoszone do konkursu zostaną w pierwszej kolejności ocenione przez zespół ekspertów, którzy zweryfikują ich potencjał i zgodność z celami programu. Następnie, na podstawie ich oceny, najlepsze projekty trafią do decydującego etapu - głosowania graczy LOTTO. To właśnie ich głosy wyłonią ostatecznych laureatów w każdym województwie, którzy otrzymają dofinansowanie na realizację swoich inwestycji.

Termin składania wniosków upływa 7 listopada.