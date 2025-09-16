Średnia emerytura osiągnęła 3986,91 zł. To wzrost o 9,1 procent w porównaniu z tym samym okresem w 2024 roku. Całkowite koszty FUS wyniosły 223,6 miliarda złotych, z czego aż 198 miliardów złotych przeznaczono na wypłaty emerytur i rent. To o 10 procent więcej niż rok wcześniej, co naturalnie wynika z wyższych świadczeń.

ZUS ogłosił, że FUS jest stabilny i w pełni zdolny do finansowania świadczeń. Wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek w pierwszym półroczu osiągnął 83,4 procent, a w drugim kwartale nawet 84,9 procent.

W okresie styczeń-czerwiec 2025 roku ZUS zebrał prawie 190 miliardów złotych składek na ubezpieczenia społeczne. To wzrost o 9,3 procent rok do roku. Wpływy ze składek netto wyniosły 185,7 miliarda złotych, czyli o 7,9 procent więcej niż w analogicznym okresie 2024 roku.

Dzięki tym wynikom, ZUS potrzebował mniej pieniędzy z budżetu państwa. Dotacja z budżetu wyniosła 22,9 miliarda złotych, co oznacza spadek o 0,7 miliarda złotych w porównaniu z pierwszym półroczem 2024 roku.

O ile wzrosły wynagrodzenia?

Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk podkreśla, że rosnące wynagrodzenia (średnie wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 8,7 procent) i liczba ubezpieczonych to kluczowe czynniki napędzające tę pozytywną dynamikę.

Rynek pracy i rola obcokrajowców

Dobra koniunktura na rynku pracy bezpośrednio przekłada się na stabilność FUS. Do końca czerwca 2025 roku do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych zgłoszonych było 16,3 miliona osób, czyli o prawie 24 tysiące więcej niż rok wcześniej. Największą grupę, bo aż 71 procent, stanowią pracownicy. Osoby prowadzące działalność gospodarczą to 11,2 procent, a pracujący na umowach zlecenia – 8,7 procent.

W czerwcu 2025 roku stanowili oni 7,6 procent wszystkich ubezpieczonych w ZUS, co daje 1,2 miliona osób. To wzrost o 6,9 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Najliczniejszą grupę, podobnie jak w poprzednich latach, tworzą obywatele Ukrainy (818 tys., czyli 65,9 procent wszystkich obcokrajowców), a drugą – Białorusi (136,4 tys., czyli 11 procent).

Prezes Derdziuk podsumowuje: Stabilna sytuacja na rynku pracy oraz wysoki poziom wpływów ze składek pozwalają nam nie tylko na bieżącą realizację świadczeń, ale także na zmniejszenie zależności od dotacji budżetowych. To pokazuje, że system ubezpieczeń społecznych w Polsce działa efektywnie.