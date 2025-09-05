W 2025 roku świadczenie pielęgnacyjne w Polsce przeszło istotne zmiany, które mają na celu zwiększenie wsparcia dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Nowelizacja przepisów, która weszła w życie 1 stycznia 2025 roku, przyniosła wzrost kwoty świadczenia oraz uproszczenie warunków jego przyznawania.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego i jego kluczowe zasady
Od 1 stycznia 2025 roku miesięczna kwota świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 3287 zł. Co ważne, wysokość ta nie jest uzależniona od dochodów rodziny. Świadczenie przysługuje wszystkim osobom, które spełniają określone kryteria, a jeśli opiekun zajmuje się więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnością, na drugie i każde kolejne przysługuje podwójna kwota świadczenia. Pieniądze są wypłacane do momentu ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Pierwsze wypłaty w nowej wysokości ruszyły już 15 czerwca 2025 r., a w kolejnych miesiącach świadczenie jest zazwyczaj wypłacane 15. dnia każdego miesiąca.
Kto może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne?
Świadczenie przysługuje szerokiej grupie osób, które sprawują opiekę nad osobą z niepełnosprawnością. Są to przede wszystkim:
- rodzice biologiczni (matka, ojciec),
- małżonkowie i inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny,
- opiekunowie faktyczni dziecka,
- rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka,
- dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych.
Główne kryteria przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego
Aby otrzymać świadczenie, muszą być spełnione trzy podstawowe warunki:
- osoba, którą się opiekujemy, musi posiadać ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- wskazania orzeczenia muszą potwierdzać konieczność stałej lub długotrwałej opieki,
- opieka ta musi obejmować codzienny współudział w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dziecka.
Praca a świadczenie pielęgnacyjne - nowe zasady
Jedną z najważniejszych zmian, jest możliwość łączenia pobierania świadczenia pielęgnacyjnego z pracą zarobkową. To rozwiązanie zniosło wcześniejsze ograniczenia, które często uniemożliwiały opiekunom podjęcie zatrudnienia. Dzięki temu osoby sprawujące opiekę mogą:
- zyskać większą niezależność finansową,
- utrzymać aktywność zawodową, nie tracąc wsparcia,
- łączyć świadczenie także z innymi świadczeniami, takimi jak emerytura czy renta.
Jak i gdzie złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne?
Proces składania wniosku został uproszczony. Można to zrobić na dwa sposoby:
- tradycyjnie, na papierze - w urzędzie miasta lub gminy, właściwym dla miejsca zamieszkania,
- elektronicznie - za pośrednictwem portalu Emp@tia.
Wnioski są rozpatrywane przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, a w praktyce obsługą zajmują się często ośrodki pomocy społecznej (OPS), centra usług społecznych (CUS) lub urzędy miast i gmin.
