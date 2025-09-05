W 2025 roku świadczenie pielęgnacyjne w Polsce przeszło istotne zmiany, które mają na celu zwiększenie wsparcia dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Nowelizacja przepisów, która weszła w życie 1 stycznia 2025 roku, przyniosła wzrost kwoty świadczenia oraz uproszczenie warunków jego przyznawania.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego i jego kluczowe zasady

Od 1 stycznia 2025 roku miesięczna kwota świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 3287 zł. Co ważne, wysokość ta nie jest uzależniona od dochodów rodziny. Świadczenie przysługuje wszystkim osobom, które spełniają określone kryteria, a jeśli opiekun zajmuje się więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnością, na drugie i każde kolejne przysługuje podwójna kwota świadczenia. Pieniądze są wypłacane do momentu ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Pierwsze wypłaty w nowej wysokości ruszyły już 15 czerwca 2025 r., a w kolejnych miesiącach świadczenie jest zazwyczaj wypłacane 15. dnia każdego miesiąca.

Kto może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie przysługuje szerokiej grupie osób, które sprawują opiekę nad osobą z niepełnosprawnością. Są to przede wszystkim:

rodzice biologiczni (matka, ojciec),

małżonkowie i inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny,

opiekunowie faktyczni dziecka,

rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka,

dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych.

Główne kryteria przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego

Aby otrzymać świadczenie, muszą być spełnione trzy podstawowe warunki:

osoba, którą się opiekujemy, musi posiadać ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

wskazania orzeczenia muszą potwierdzać konieczność stałej lub długotrwałej opieki,

opieka ta musi obejmować codzienny współudział w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dziecka.

Praca a świadczenie pielęgnacyjne - nowe zasady

Jedną z najważniejszych zmian, jest możliwość łączenia pobierania świadczenia pielęgnacyjnego z pracą zarobkową. To rozwiązanie zniosło wcześniejsze ograniczenia, które często uniemożliwiały opiekunom podjęcie zatrudnienia. Dzięki temu osoby sprawujące opiekę mogą:

zyskać większą niezależność finansową,

utrzymać aktywność zawodową, nie tracąc wsparcia,

łączyć świadczenie także z innymi świadczeniami, takimi jak emerytura czy renta.

Jak i gdzie złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne?

Proces składania wniosku został uproszczony. Można to zrobić na dwa sposoby:

tradycyjnie, na papierze - w urzędzie miasta lub gminy, właściwym dla miejsca zamieszkania,

- w urzędzie miasta lub gminy, właściwym dla miejsca zamieszkania, elektronicznie - za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Wnioski są rozpatrywane przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, a w praktyce obsługą zajmują się często ośrodki pomocy społecznej (OPS), centra usług społecznych (CUS) lub urzędy miast i gmin.