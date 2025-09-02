Świadczenie wspierające na nowych zasadach

Od 1 marca 2025 roku wszedł w życie drugi etap wprowadzania świadczenia wspierającego. Mogą je otrzymać osoby, które ukończyły 18. rok życia i uzyskały decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na co najmniej 70 punktów. Wysokość świadczenia zależy od liczby punktów i może wynosić od 751,56 zł do 4133,60 zł. Aby je uzyskać, należy złożyć dwa wnioski: do WZON (Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności) oraz do ZUS.

Renta socjalna: Od 1 marca 2025 roku renta socjalna uległa waloryzacji, a jej kwota wzrosła do 1878,91 zł brutto, co stanowi wzrost o 5,5%. Renta podlega corocznej waloryzacji.

Dodatek dopełniający: Wprowadzono nowe świadczenie dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji. Od 1 marca 2025 roku dodatek ten wynosi 2610,72 zł brutto. Pierwsze wypłaty, z wyrównaniem od stycznia, nastąpiły w maju 2025 r.

Warsztaty terapii zajęciowej

Osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mogą korzystać z warsztatów terapii zajęciowej. WTZ umożliwiają rehabilitację społeczną i zawodową, pomagając w zdobywaniu umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.