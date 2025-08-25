Jak działa wydłużony zasiłek macierzyński? Zasady i warunki

Wydłużony zasiłek przyznawany jest po wyczerpaniu podstawowego okresu tego zasiłku, czyli po wyczerpaniu odpowiednio 52–71 tygodni w zależności od liczby dzieci urodzonych, przysposobionych czy przyjętych na wychowanie – przekazała dyrektor Biura Świadczeń Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Iwona Kaszuba cytowana w komunikacie.

Reklama

Wydłużone świadczenie przyznawane jest od marca. Zgodnie z przepisami zasiłek macierzyński może zostać wydłużony od ośmiu do 15 tygodni, a okres ten zależy od tygodnia urodzenia oraz masy urodzeniowej dziecka.

Jak podała KRUS, wysokość świadczenia wynosi 1000 zł miesięcznie, a kwotę wydłużonego zasiłku macierzyńskiego przysługującego za niepełny miesiąc ustala się proporcjonalnie do liczby dni w takim miesiącu.

Według informacji Biura Świadczeń Kasy, do tej pory KRUS wypłaciła pięć świadczeń z tytułu wydłużonego zasiłku macierzyńskiego.

Jak złożyć wniosek o wydłużony zasiłek?

Aby skorzystać z wydłużonego zasiłku, rodzice lub opiekuni muszą złożyć do KRUS wniosek. Formularz dostępny w jednostkach Kasy, a także na jej stronie internetowej. Wniosek można złożyć osobiście w dowolnej jednostce organizacyjnej Kasy, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, a także w formie elektronicznej za pośrednictwem skrzynki podawczej KRUS-ePUAP. Można to zrobić w formie dokumentu elektronicznego z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub też podpisem zaufanym.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie wystawione przez szpital, które zawiera informację o tygodniu ciąży, w którym urodziło się dziecko, jego masie urodzeniowej oraz okresie pobytu w szpitalu.

Reklama

W komunikacie podkreślono, że rodzice wcześniaków lub noworodków z wymagających dłuższej hospitalizacji powinni złożyć wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia zaprzestania pobierania świadczenia w podstawowym okresie. W przeciwnym razie KRUS odmówi prawa do dodatkowego świadczenia.

Kiedy KRUS odmówi wypłaty wydłużonego zasiłku macierzyńskiego?

Kasa przypomniała też, że wydłużony zasiłek macierzyński nie przysługuje, jeżeli co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako urlop macierzyński, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop rodzicielski czy uzupełniający urlop macierzyński.

"Wydłużony zasiłek macierzyński nie zostanie przyznany także mamie, której dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej, czy w sytuacji, gdy jedno z rodziców lub osoba, która przyjęła malucha na wychowanie, nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad noworodkiem. Podobnie, gdy osoba pobierająca zasiłek macierzyński została wyłączona z ubezpieczenia" - podała KRUS.