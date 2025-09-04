Zarząd Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od 1 lipca 2025 roku wypłacił już ponad miliard złotych w ramach programu "Dobry Start", potocznie nazywanego 300+. Pieniądze te trafiły do 2,8 mln rodzin, wspierając ponad 4 mln uczniów w zakupie wyprawek szkolnych.

Dla kogo jest świadczenie 300+?

Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje na każde dziecko, które:

uczęszcza do szkoły,

jest w wieku od 7 do 20 lat (lub do 24 lat w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności).

Wsparcie jest przeznaczone na zakup podręczników, zeszytów, sprzętu i innych przyborów szkolnych. Pieniądze mogą otrzymać rodzice i opiekunowie, niezależnie od swoich dochodów.

Ważne: Z programu wykluczone są dzieci uczące się w tzw. „zerówkach” oraz studenci. Wiek dziecka liczy się rocznikowo, co oznacza, że świadczenie przysługuje również uczniom ostatnich klas szkół średnich, o ile nie ukończyli 20. lub 24. roku życia przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Jak i do kiedy złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie 300+ można składać wyłącznie drogą elektroniczną do 30 listopada 2025 roku. Możesz to zrobić za pomocą:

aplikacji mZUS,

platformy PUE/eZUS,

bankowości elektronicznej,

portalu Emp@tia.

Wszelkie zawiadomienia, w tym informacja o przyznaniu świadczenia, wezwania do uzupełnienia dokumentów czy decyzje odmowne, będą wysyłane elektronicznie na konto na platformie PUE/eZUS. Pieniądze zostaną wypłacone wyłącznie przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Zmiana dla uchodźców z Ukrainy

Od nowego roku szkolnego 2025/2026, uchodźcy z Ukrainy mogą otrzymać świadczenie "Dobry Start” pod warunkiem, że ich dziecko uczy się w szkole, która należy do polskiego systemu oświaty.