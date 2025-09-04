Zarząd Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od 1 lipca 2025 roku wypłacił już ponad miliard złotych w ramach programu "Dobry Start", potocznie nazywanego 300+. Pieniądze te trafiły do 2,8 mln rodzin, wspierając ponad 4 mln uczniów w zakupie wyprawek szkolnych.
Dla kogo jest świadczenie 300+?
Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje na każde dziecko, które:
- uczęszcza do szkoły,
- jest w wieku od 7 do 20 lat (lub do 24 lat w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności).
Wsparcie jest przeznaczone na zakup podręczników, zeszytów, sprzętu i innych przyborów szkolnych. Pieniądze mogą otrzymać rodzice i opiekunowie, niezależnie od swoich dochodów.
Ważne: Z programu wykluczone są dzieci uczące się w tzw. „zerówkach” oraz studenci. Wiek dziecka liczy się rocznikowo, co oznacza, że świadczenie przysługuje również uczniom ostatnich klas szkół średnich, o ile nie ukończyli 20. lub 24. roku życia przed rozpoczęciem roku szkolnego.
Jak i do kiedy złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie 300+ można składać wyłącznie drogą elektroniczną do 30 listopada 2025 roku. Możesz to zrobić za pomocą:
- aplikacji mZUS,
- platformy PUE/eZUS,
- bankowości elektronicznej,
- portalu Emp@tia.
Wszelkie zawiadomienia, w tym informacja o przyznaniu świadczenia, wezwania do uzupełnienia dokumentów czy decyzje odmowne, będą wysyłane elektronicznie na konto na platformie PUE/eZUS. Pieniądze zostaną wypłacone wyłącznie przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy.
Zmiana dla uchodźców z Ukrainy
Od nowego roku szkolnego 2025/2026, uchodźcy z Ukrainy mogą otrzymać świadczenie "Dobry Start” pod warunkiem, że ich dziecko uczy się w szkole, która należy do polskiego systemu oświaty.
