Nowe świadczenie dla pracujących rodziców

Wsparcie dla aktywnych zawodowo rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy. Zgodnie z zapowiedziami, rusza program "Aktywny rodzic", oferujący dwa typy świadczeń, w tym tzw. "babciowe". Zapewni ono dodatkowy zastrzyk gotówki dla rodzin, które łączą pracę z wychowaniem najmłodszych dzieci.

"Aktywni rodzice w pracy" - na czym polega "babciowe"?

Świadczenie "Aktywni rodzice w pracy", potocznie nazywane "babciowym", to jeden z filarów nowego programu "Aktywny rodzic". Ma ono na celu wsparcie pracujących rodziców, którzy nie posyłają swoich dzieci do żłobka, przedszkola czy klubu dziecięcego. To rozwiązanie finansowe, które ma pomóc w opłaceniu opieki nad dzieckiem w domu - czy to przez babcię, nianię, czy też jednego z rodziców, który w tym czasie pracuje.

Wysokość świadczenia to 1500 zł miesięcznie i będzie ono wypłacane przez okres 24 miesięcy, obejmując dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy. Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami mogą liczyć na podwyższoną kwotę wsparcia - do 1900 zł miesięcznie. Co ważne, jak przypomina serwis wnp.pl, żadne z dostępnych w programie świadczeń nie jest powiązane z kryterium dochodowym, co oznacza, że mogą z niego skorzystać wszystkie uprawnione rodziny, niezależnie od wysokości ich zarobków.

Kto może skorzystać ze świadczenia? Oto warunki

Świadczenie "Aktywni rodzice w pracy" jest skierowane do szerokiego grona osób, które są aktywne zawodowo. Otrzymają je nie tylko rodzice, ale także opiekunowie faktyczni, rodzice zastępczy oraz osoby prowadzące rodzinny dom dziecka. Kluczowym warunkiem jest aktywność zawodowa obojga rodziców oraz ich zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych.

Z programu mogą skorzystać osoby zatrudnione na etacie, na umowie zlecenia, a także prowadzące własną działalność gospodarczą. Warunkiem jest zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. To właśnie dlatego - jak podkreśla ZUS - osoby pracujące wyłącznie na podstawie umowy o dzieło nie są uprawnione do ubiegania się o to świadczenie. Prawo do "babciowego" mają również ubezpieczeni w KRUS (ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników), a także pracownicy służb mundurowych. Co więcej, świadczenie przysługuje także w okresach, gdy jeden z rodziców pobiera zasiłek macierzyński, chorobowy, opiekuńczy lub inne świadczenia związane z niezdolnością do pracy, o ile drugi z rodziców jest aktywny zawodowo.

"Aktywnie w żłobku"

W ramach programu "Aktywny rodzic" funkcjonuje także drugie świadczenie, pod nazwą "aktywnie w żłobku". Jest ono skierowane do tych rodzin, które zdecydowały się na posłanie dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub powierzyły je pod opiekę dziennego opiekuna. To świadczenie ma na celu zastąpienie i zwiększenie dotychczasowego dofinansowania, które wynosiło 400 zł.

"Aktywnie w żłobku" to wsparcie w wysokości do 1500 zł miesięcznie na dziecko, a w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 1900 zł miesięcznie.

Kwestie sporne i planowane zmiany - Mały ZUS Plus pod lupą

Chociaż program "Aktywny rodzic" ma na celu wspierać jak najszersze grono pracujących rodziców, pojawiły się już pewne kontrowersje, na które zwrócił uwagę Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Wynika to z prawdopodobnie błędnego sformułowania przepisów, które wykluczają z programu przedsiębiorców korzystających z ulg takich jak Mały ZUS Plus czy wakacje składkowe.

Ta niejasność sprawia, że część przedsiębiorców, którzy powinni być beneficjentami programu, napotyka na nieuzasadnione bariery. W odpowiedzi na tę sytuację, Minister Agnieszka Majewska zapowiedziała inicjatywę doprecyzowania przepisów, co ma na celu usunięcie tych ograniczeń i umożliwienie wszystkim aktywnym zawodowo rodzicom-przedsiębiorcom korzystania ze wsparcia.