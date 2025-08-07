ZUS wypłaca seniorom, którzy ukończyli 100 lat, specjalne świadczenie, nazywane honorową emeryturą. To dodatkowe, dożywotnie świadczenie finansowe, które ma uhonorować najstarszych obywateli. Wysokość tego dodatku jest stała i nie zależy od stażu pracy ani od pobieranej emerytury czy renty.

Świadczenie honorowe. Ile wynosi w 2025 roku?

Od 1 stycznia 2025 roku wszyscy stulatkowie dostają co miesiąc 6246,13 zł brutto. Kwota jest corocznie waloryzowana w marcu.

W większości przypadków nie trzeba robić nic. Jeśli pobierasz emeryturę lub rentę i ukończysz 100 lat, ZUS lub inny właściwy organ (np. KRUS) automatycznie przyzna świadczenie. Nie musisz składać żadnego wniosku, a decyzję otrzymasz pocztą. Świadczenie otrzymasz także, jeśli pobierasz więcej niż jedno świadczenie emerytalno-rentowe. Pamiętaj jednak, że przysługuje Ci tylko jedno świadczenie honorowe.

Wniosek o świadczenie honorowe

Jeśli masz 100 lat, ale nie pobierasz emerytury ani renty, nadal możesz dostać świadczenie. W takiej sytuacji musisz złożyć wniosek do ZUS. ZUS wypłaci Ci świadczenie, jeśli spełniasz następujące warunki: masz polskie obywatelstwo oraz co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia mieszkałeś w Polsce. Formularz wniosku (ESH) jest dostępny na stronie internetowej ZUS i w jego placówkach.