Ile kosztuje abonament w 2025 roku i jakie są kary?

Obowiązek płacenia abonamentu RTV dotyczy każdego, kto posiada zarejestrowany odbiornik. W 2025 roku miesięczna stawka za samo radio to 8,70 zł, natomiast za telewizor (z radiem lub bez) opłata wynosi 27,30 zł. Oznacza to roczny wydatek rzędu 104,40 zł za radio i 327,60 zł za telewizor. Warto jednak pamiętać o zniżkach. Płacąc za cały rok z góry, można uzyskać 10 proc. rabatu, dzięki czemu roczny koszt za radio spada do 94 zł, a za telewizor do 294,90 zł.

Mimo że przepisy są jasne, ściągalność abonamentu RTV pozostaje niska, oscylując w okolicach 30 proc.. Wielu Polaków nie rejestruje swoich urządzeń, ryzykując jednak dotkliwe kary. Za niezarejestrowany odbiornik można otrzymać grzywnę w wysokości 30-krotności miesięcznej opłaty, co w przypadku telewizora przekłada się na karę 819 zł. Poczta Polska, która odpowiada za egzekwowanie należności, ma prawo dochodzić zaległości w drodze postępowania egzekucyjnego, co może prowadzić do zajęcia wynagrodzenia, emerytury lub konta bankowego.

Nowe stawki abonamentu RTV od 2026 roku

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła decyzję o podniesieniu stawek abonamentu RTV, które wejdą w życie od 1 stycznia 2026 roku. Nowy abonament za radio wzrośnie do 9,50 zł miesięcznie, a za telewizor do 30,50 zł. W skali roku oznacza to odpowiednio 114 zł i 366 zł. Wzrosną również kary dla tych, którzy unikają płatności - za niezarejestrowany telewizor kara wyniesie 915 zł.

Podwyżki te wynikają ze wzrostu kosztów utrzymania mediów publicznych oraz inflacji. KRRiT podkreśla, że są to stawki minimalne, niezbędne do zachowania ciągłości działania TVP, Polskiego Radia oraz rozgłośni regionalnych. Podobnie jak w 2025 roku, zniżka w wysokości 10 proc. będzie przysługiwać tym, którzy zapłacą za cały rok z góry. Opłacając abonament radiowy do 25 stycznia 2026 roku, zapłacimy 102,60 zł, a telewizyjny 329,40 zł.

Abonament RTV - Kto będzie płacić, a kto nie?

Nie wszyscy są zobowiązani do uiszczania opłat. Z abonamentu RTV automatycznie zwolnione są

osoby, które ukończyły 75 lat – nie muszą w tym celu składać żadnych dodatkowych dokumentów.

– nie muszą w tym celu składać żadnych dodatkowych dokumentów. O zwolnienie mogą ubiegać się również emeryci po 60. roku życia, pod warunkiem, że ich świadczenie brutto nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia (w 2025 roku jest to 4090,86 zł). W ich przypadku konieczne jest jednak złożenie odpowiednich dokumentów w Poczcie Polskiej.

Z płatności zwolnione są także inne grupy społeczne, m.in.:

osoby z orzeczoną niepełnosprawnością (I grupa inwalidzka, znaczny stopień niepełnosprawności, osoby niewidome i niesłyszące),

(I grupa inwalidzka, znaczny stopień niepełnosprawności, osoby niewidome i niesłyszące), weterani wojenni ,

, bezrobotni ,

, beneficjenci świadczeń socjalnych i pielęgnacyjnych.

Należy jednak pamiętać, że nawet osoby uprawnione do zwolnienia muszą zarejestrować swój odbiornik, aby uniknąć kar. Brak rejestracji, nawet w przypadku zwolnienia z opłat, wciąż jest naruszeniem przepisów i może wiązać się z nałożeniem grzywny.