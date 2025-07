To część szerszego trendu obejmującego całą Europę. Obawy o przyszłość finansową deklaruje 74 proc. Europejczyków. Autorzy raportu wskazują, że to efekt kumulacji kryzysów gospodarczych, skutków pandemii oraz rosnącego zagrożenia militarnego.

Rosnące wydatki na rachunki i paliwo. Polacy oszczędzają więcej niż 5 lat temu

Codzienne rachunki pozostają największym obciążeniem dla domowych budżetów Europejczyków. Wzrost wydatków w tym obszarze wskazało 64 proc. respondentów. Na drugim miejscu znalazły się koszty paliwa (48 proc.), a na trzecim – ubezpieczenia. Aż 40 proc. ankietowanych przyznaje, że wydaje na nie więcej niż pięć lat temu.

Jednocześnie Polacy częściej niż inni Europejczycy starają się odkładać pieniądze. 27 proc. badanych w Polsce deklaruje, że oszczędza więcej niż pięć lat temu.

– Wyzwania finansowe ostatnich lat wyraźnie odbiły się na tym, jak postrzegamy wydatki i jakość życia. Konsumenci muszą wybierać, na co wydać pieniądze – komentuje Kamil Gosławski, Head of Banking & Insurance w CRIF Polska.

Polacy martwią się o swoje pieniądze. Raport CRIF wskazuje na jeden trend

Raport CRIF pokazuje, że źródłem niepokoju jest takżerozwój technologii. Aż 77 proc. Polaków obawia się internetowych oszustw finansowych i wyłudzeń, podczas gdy średnia europejska to 68 proc.

Ponad połowa respondentów uważa, że pogorszyła się obsługa klientów banków – głównie przez zamykanie oddziałów. Co czwarty badany wskazuje, że winna jest temu sztuczna inteligencja i coraz bardziej skomplikowane aplikacje finansowe.

Z kolei eksperci rynku finansowego mają inne zdanie. 75 proc. z nich ocenia, że AI pozytywnie wpływa na sektor, przyspieszając usługi. Jednocześnie 42 proc. dostrzega rosnące ryzyko oszustw, a 48 proc. zagrożenia cyberatakami.

Coraz trudniejszy dostęp do kredytów dla Polaków. Eksperci ostrzegają przed skutkami

Od początku 2024 roku aż 12 proc. Polaków spotkało się z odmową udzielenia kredytu. To więcej niż średnia w pozostałych badanych krajach (9 proc.). Eksperci ostrzegają, że brak dostępu do finansowania oznacza dla wielu osób zablokowanie ważnych planów życiowych, np. zakupu mieszkania.

– Odmowa kredytu dla wielu ludzi oznacza więcej niż tylko brak dodatkowych pieniędzy. To często wymuszona zmiana lub zablokowanie życiowych planów. Brak dostępu do tradycyjnego finansowania zmusza do szukania alternatyw, często bardziej ryzykownych i droższych – tłumaczy ekspert CRIF.