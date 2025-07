Twoje dziecko dorabiało w wakacje? Pamiętaj o zgłoszeniu go do ubezpieczenia zdrowotnego

W okresie wakacyjnym wielu studentów podejmuje pracę, najczęściej na umowie o pracę. Choć to świetna okazja, by zdobyć doświadczenie i zarobić trochę pieniędzy, to taka sytuacja niesie za sobą również obowiązki dla rodziców - chodzi o ubezpieczenie zdrowotne.

Kiedy dziecko zaczyna pracę, uzyskuje własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Wówczas powinno zostać wyrejestrowane z ubezpieczenia jako członek rodziny. Po zakończeniu pracy - jeśli nadal się uczy i nie ukończyło 26. roku życia - należy je ponownie zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny. To ważne, ponieważ tylko ciągłość ubezpieczenia gwarantuje dostęp do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Brak prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej

Brak ponownego zgłoszenia po zakończeniu pracy może skutkować problemami - np. gdy podczas wizyty w przychodni system eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) pokaże, że dana osoba nie ma prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Jak podkreśla Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS, taka sytuacja często dotyczy właśnie studentów, którzy zakończyli pracę, ale nie zostali z powrotem zgłoszeni do ubezpieczenia.

Co zrobić w praktyce?

Jeśli dziecko podejmie pracę lub działalność gospodarczą, trzeba je wyrejestrować jako członka rodziny. Informację o tym należy przekazać pracodawcy, który opłaca składki zdrowotne. Gdy dziecko przestaje pracować, a nadal spełnia warunki do ubezpieczenia jako członek rodziny (np. kontynuuje naukę i ma mniej niż 26 lat), trzeba je ponownie zgłosić. Czas na dokonanie takiego zgłoszenia to 7 dni od zaistnienia zmiany.

Jeśli to my sami jesteśmy płatnikami składek (np. prowadzimy działalność gospodarczą), obowiązek zgłaszania i wyrejestrowywania członków rodziny spoczywa bezpośrednio na nas.

Zgłoszenia dokonuje się na formularzu ZUS ZCNA, który trafia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zawiera dane członka rodziny potrzebne do objęcia go ubezpieczeniem zdrowotnym.