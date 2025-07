Wiele firm, zwłaszcza większe przedsiębiorstwa i instytucje budżetowe, prowadzi Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, z którego mogą być finansowane świadczenia socjalne, w tym dofinansowanie do wypoczynku dzieci. Wysokość dopłaty zależy od regulaminu ZFŚS danego pracodawcy. Może to być określony procent kosztów wypoczynku lub konkretna kwota.

Dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku dzieci

Często regulaminy ZFŚS uwzględniają dochody rodziny przy przyznawaniu dofinansowania - im niższe dochody, tym wyższa dopłata. Dofinansowanie do wypoczynku dzieci przysługuje pracownikom (a czasem również emerytom i rencistom) w firmach, które prowadzą ZFŚS. Nawet pracownicy na pół etatu mogą otrzymać część świadczenia. Należy sprawdzić regulamin ZFŚS w miejscu pracy lub skontaktować się z działem kadr lub socjalnym.

Jak uzyskać dofinansowanie z ZFSŚ

1. Sprawdź regulamin ZFŚS

Jeśli pracujesz w firmie prowadzącej ZFŚS, sprawdź zasady przyznawania dofinansowania do wypoczynku.

2. Skontaktuj się z organizatorem wypoczynku

Zapytaj, czy organizacja, która organizuje kolonie/obozy, oferuje jakieś formy wsparcia finansowego lub współpracuje z instytucjami, które mogą dofinansować wypoczynek.

3. Sprawdź informacje o programach i konkursach

Śledź informacje na stronach internetowych instytucji, które mogą oferować dofinansowanie do wypoczynku dzieci.

4. Zbierz dokumenty

Przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak wniosek o dofinansowanie, zaświadczenie o dochodach (jeśli wymagane), potwierdzenie uczestnictwa dziecka w wypoczynku.

5. Złóż wniosek

Złóż wniosek o dofinansowanie w odpowiednim terminie i zgodnie z procedurami.

Program "Aktywne Wakacje 2025"

Program „Aktywne Wakacje 2025”, realizowany przez Fundację LOTTO, oferuje dofinansowanie dla klubów sportowych i organizacji pozarządowych na organizację obozów sportowych dla dzieci i młodzieży. Można otrzymać do 150 zł dofinansowania na jednego uczestnika za dzień obozu, ale nie więcej niż 1500 zł na cały obóz (7-10 dni). W przypadku obozów w Centralnych Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich, dofinansowanie może wynieść do 250 zł za dzień, a maksymalnie 2500 zł na obóz.

Dofinansowanie z KRUS dla dzieci z terenów wiejskich

Jak co roku Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników zapewnia wsparcie finansowe na wyjazdy wakacyjne dla dzieci rolników. Kwota dofinansowania to 1200 zł na jedno dziecko w przypadku kolonii i 450 zł – w przypadku półkolonii.

W tym roku FSUSR przeznaczy 20 mln zł na organizację letniego wypoczynku dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS. 18,5 mln z tej kwoty ma trafić na organizację kolonii, a 1,5 mln zł – półkolonii. Z dofinansowania skorzysta około 17 tysięcy dzieci ze wsi.

Karta Dużej Rodziny – ulgi i zniżki dla dzieci z rodzin wielodzietnych

Karta Dużej Rodziny to program rządowy oferujący zniżki i ulgi dla rodzin wielodzietnych. Uprawnia do zniżek w instytucjach publicznych i firmach prywatnych, w tym na przejazdy, zakupy, usługi, a nawet w parkach narodowych. Karta przysługuje rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci, niezależnie od dochodu.

Karta Dużej Rodziny nie oferuje wprawdzie bezpośredniego "dofinansowania" na wakacje w sensie jednorazowej wypłaty środków, tak jak np. "Bon Turystyczny", który był programem tymczasowym, zapewnia jednak szereg zniżek i ulg, które realnie obniżają koszty wakacyjnego wypoczynku dla rodzin wielodzietnych.

Ulgi i zniżki z Kartą Dużej Rodziny

Transport: Zniżki na przejazdy koleją (np. 37% na bilety jednorazowe i 49% na miesięczne dla rodziców) oraz w komunikacji miejskiej w niektórych miastach.

Kultura i rekreacja: Darmowy wstęp do parków narodowych, zniżki na bilety wstępu do muzeów, teatrów, czy obiektów sportowych.

Zakupy: Zniżki na produkty spożywcze, kosmetyki, odzież, obuwie, książki, zabawki i paliwo.

Usługi: Zniżki na usługi telekomunikacyjne, bankowe, a także w wybranych placówkach medycznych.

Inne: Ulgi na opłaty paszportowe, możliwość skorzystania z ofert specjalnych u partnerów programu.

Inne programy i konkursy

Warto śledzić informacje na stronach internetowych urzędów marszałkowskich, fundacji oraz innych organizacji, które mogą ogłaszać konkursy na dofinansowanie wypoczynku dzieci.