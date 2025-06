Wiosna bywa kapryśna, upalne lato z pewnością nadejdzie. Z prognozami afrykańskich upałów, klimatyzacja staje się coraz bardziej potrzebna. Jednak jej montaż to spory wydatek, często od 4 000 do 10 000 zł, na co składa się koszt urządzenia (2 000-4 000 zł) i instalacji (1 000-3 000 zł). Na szczęście istnieją programy, które pomogą Ci zmniejszyć te koszty nawet o kilkanaście tysięcy złotych.