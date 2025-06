Znalezienie jajek w cenie poniżej złotówki za sztukę to już prawdziwa rzadkość. Chociaż na sklepowych półkach i bazarach nie brakuje ofert, to ich ceny nie napawają optymizmem. Od miesięcy producenci drobiu borykają się ze skutkami ptasiej grypy i rzekomego pomoru drobiu, co prowadzi do ogromnych strat w wielu gospodarstwach i na fermach, a to z kolei przekłada się na rynkowe wahania cen jaj.