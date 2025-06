Słodkie, ale coraz droższe – ceny truskawek w górę

W tym roku za kilogram świeżych truskawek trzeba zapłacić więcej niż w poprzednich sezonach. Mediana cen w 2025 r. wynosiła 20,00 zł/kg, natomiast w poprzednim roku płaciliśmy ok. 16,99 zł/kg. To oznacza wzrost aż o 18 proc. W porównaniu z 2023 r., kiedy to kilogram tych owoców kosztował ok. 19,00 zł, dwa lata później. ich ceny wzrosły o ok. 5 proc. Tym samym, choć tegoroczne ceny truskawek przewyższają zarówno poziom z roku ubiegłego, jak i sprzed dwóch lat, to właśnie sezon 2024 okazał się najłaskawszy dla portfeli konsumentów.

Skąd biorą się wahania cen truskawek?

Warto nadmienić, że na ceny truskawek duży wpływ mają nie tylko rosnące koszty produkcji rolnej, ale także warunki pogodowe. W poprzednim roku, ze względu na słoneczną pogodę, sezon truskawkowy zaczął się już w pierwszej połowie maja i zakończył się wcześniej w czerwcu. W tym roku, ze względu na liczne opady i mniej ciepłych dni, owoce te trafiły na stragany w drugiej połowie maja. To przesunięcie może wpływać na medianę cen rok do roku. Truskawki są najtańsze w szczycie sezonu. W początkowej i końcowej fazie są natomiast droższe. Dlatego możliwe, że w czerwcu będziemy świadkami odwróconej tendencji i spadku cen – wyjaśnia Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon. Wiele jednak zależy od pogody i sprzyjających warunków uprawy truskawek – dodaje.