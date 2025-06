Oto kluczowe dokumenty, które musisz zgromadzić, ubiegając się o jednorazową zapomogę:

Wniosek o ustalenie prawa do zapomogi: To podstawa, którą wypełnisz.

Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem – do wglądu.

Zaświadczenie lekarskie lub od położnej: Musi potwierdzać, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu. Ten wymóg nie dotyczy opiekunów prawnych/faktycznych ani osób, które przysposobiły dziecko.

Dokumenty dotyczące dochodu rodziny: Tu potrzebujesz m.in. oświadczeń o dochodach z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, a także, w razie potrzeby, dokumentów potwierdzających wysokość płaconych lub otrzymywanych alimentów (np. odpisy orzeczeń sądowych, ugód, potwierdzenia przelewów). Jeśli alimenty nie są egzekwowane, musisz dostarczyć zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji.

Dokumenty dotyczące utraty/uzyskania dochodu: Jeśli w rodzinie nastąpiła zmiana sytuacji dochodowej, musisz przedstawić odpowiednie oświadczenia określające datę i wysokość utraconego lub uzyskanego dochodu.

Dodatkowe dokumenty są potrzebne w szczególnych przypadkach:

W przypadku osób samotnie wychowujących dziecko: Odpis orzeczenia sądu o rozwodzie/separacji, odpis aktu zgonu małżonka/rodzica, a w przypadku ojca nieznanego – odpis zupełny aktu urodzenia dziecka.

W przypadku przysposobienia dziecka: Odpis prawomocnego orzeczenia sądu o przysposobieniu lub zaświadczenie o prowadzonym postępowaniu.

W przypadku cudzoziemców: Karta pobytu i decyzja o zezwoleniu na pobyt, uprawniająca do wykonywania pracy w Polsce.

W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego: Zaświadczenie z gminy, nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa w hektarach przeliczeniowych.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć na kilka sposobów:

Elektronicznie: Przez Platformę Usługowo-Informacyjną 'Emp@tia' (empatia.mpips.gov.pl), Portal ePUAP (epuap.gov.pl) lub jako pismo ogólne do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przez skrzynkę e-Doręczeń. Wymaga to podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Osobiście: W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Pocztą: Na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Co dalej po złożeniu wniosku?

Twój wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do dwóch miesięcy. Całe postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej. Jeśli nie zgadzasz się z decyzją, masz prawo do wniesienia odwołania. Masz na to 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Możesz także zrzec się prawa do odwołania, co przyspieszy uprawomocnienie się decyzji. Od ostatecznej decyzji możesz złożyć skargę do sądu w terminie 30 dni.

Becikowe. Ile wynosi? Czy będzie podwyżka w 2025 roku?

Jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu urodzenia się dziecka, wynosi 1000 zł na jedno dziecko. Świadczenie to nie jest poddawane waloryzacji, co oznacza, że kwota pozostaje stała w 2025 roku. Na tym samym poziomie zostanie również w 2026 roku. Kryterium dochodowe do przyznania zapomogi wynosi 1922 zł netto na osobę w rodzinie.