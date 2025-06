Od 1 stycznia 2025 roku w Polsce obowiązują nowe przepisy dotyczące dodatku dopełniającego do renty socjalnej. To świadczenie zostało wprowadzone z myślą o osobach, które ze względu na poważny stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie funkcjonować i potrzebują stałej lub długotrwałej opieki.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) automatycznie przyznał dodatek osobom, które 1 stycznia 2025 roku spełniały jednocześnie dwa warunki:

posiadały prawo do renty socjalnej i ją pobierały,

miały orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Te osoby nie musiały składać żadnego wniosku – ZUS sam zajął się przyznaniem świadczenia. Informację o przyznaniu dodatku ZUS przekazuje bezpośrednio uprawnionym osobom, a także udostępnia ją na ich profilach na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jak podaje Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS, dodatek dopełniający przyznano blisko 134 tysiącom osób, przeznaczając na ten cel łącznie ponad 1,7 miliarda złotych.

Wysokość i potrącenia z dodatku dopełniającego do renty socjalnej

Osoby, które otrzymały dodatek z urzędu, otrzymały wyrównanie od 1 stycznia 2025 roku.Za styczeń i luty dodatek wynosił 2520 zł brutto miesięcznie. Od marca, po waloryzacji, kwota ta wzrosła do 2610,72 zł brutto.

Warto pamiętać, że od dodatku dopełniającego – podobnie jak od renty socjalnej – odliczana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy. ZUS ma również prawo dokonywać z tego świadczenia potrąceń i egzekucji na takich samych zasadach jak z renty socjalnej.

Jeśli osoba pobierająca rentę socjalną w dniu 1 stycznia 2025 roku nie miała orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji, ale uzyska to orzeczenie w późniejszym terminie, dodatek dopełniający zostanie jej przyznany na wniosek. W takiej sytuacji ZUS rekomenduje wypełnienie formularza EDD-SOC, który jest dostępny zarówno na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl), jak i we wszystkich placówkach Zakładu. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz OL-9), wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie. Ważne jest, aby od daty wystawienia zaświadczenia do daty złożenia wniosku nie minął więcej niż miesiąc. Osoby, którym ZUS przyzna dodatek dopełniający na podstawie wniosku, otrzymają wypłatę od miesiąca, w którym wniosek został złożony.