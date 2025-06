Dożywotni dodatek do emerytury. Dla których emerytów 272 zł miesięcznie?

Dodatek do emerytury w wysokości 270 zł nie przysługuje każdemu seniorowi, a jest wypłacany dożywotnio. Mogą go otrzymać jedynie emeryci, którzy w przeszłości wykonywali jeden z dwóch konkretnych zawodów. Pieniądze te są przekazywane uprawnionym osobom do 15. dnia każdego miesiąca. Oto szczegóły.