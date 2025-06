Ok. 16.34 EUR/PLN rośnie o 0,05 proc. do 4,28. USD/PLN idzie w dół o 0,36 proc. do 3,728. EUR/USD zwyżkuje o 0,41 proc. do 1,148.

"Na rynku walutowym w czwartek notowania EUR/PLN przed konferencją prezesa NBP A. Glapińskiego wolno przesuwały się w kierunku ważnych oporów technicznych zlokalizowanych w okolicach 4,29-4,30. Krajowa waluta była też słabsza niż inne waluty rynków wschodzących. Przykładowo notowania czeskiej korony, forinta czy rumuńskiego leja w relacji do EUR właściwie nie uległy zmianie. Zarówno w Polsce, jak i na świecie zmiany notowań były jednak ograniczone, a inwestorzy czekali na decyzję i konferencję prasową EBC" - napisał w komentarzu dla PAP Biznes Mirosław Budzicki, strateg rynkowy PKO BP.

Złoty mocniejszy, euro i dolar w dół

"Informacja o powszechnie oczekiwanej obniżce stopy depozytowej EBC o 25 pb. do 2,0 proc. i rewizja w dół projekcji inflacji o 0,3 pkt. proc. w latach 2025-2026 miały neutralny wpływ na rynek FX. Dopiero sugestia, że bank centralny jest blisko końca cyklu obniżek stóp (rynek wycenia jeszcze jeden ruch o 25 pb. w IV kw. 2025 r.) przesunęła kurs EUR/USD bliżej 1,15, wspierając dalszą aprecjację euro" - dodał.

Jego zdaniem, wypowiedź prezesa NBP A. Glapińskiego, tonująca oczekiwania rynkowe na szybkie obniżki stóp, wsparła złotego. W efekcie kurs EUR/PLN powrócił do 4,28.

"Wsparcie, jakie w czwartek zyskała nasza waluta wzmacnia scenariusz stabilizacji notowań EUR/PLN poniżej okolic 4,29-4,30 w najbliższych dniach. Przy obniżeniu się ryzyka politycznego w dalszej części miesiąca możliwy jest powrót EUR/PLN w stronę 4,25" - napisał strateg.

RYNEK DŁUGU

Rentowność polskich obligacji 2-letnich rośnie o 5 pb do 4,54 proc., 5-letnich zwyżkuje o 4 pb do 5,02 proc., a 10-letnich idzie w górę o 2 pb do 5,51 proc.

Jak poinformował Mirosław Budzicki, przed wystąpieniem prezesa NBP rentowności polskich obligacji nieznacznie rosły o 1-2 pb. pomimo, że w tym samym czasie w Europie dominowały spadki dochodowości.

"Lekki negatywny wpływ na zachowanie polskich papierów mogło mieć ostatnie przesunięcie się oczekiwań w Polsce w kierunku bardziej ekspansywnej polityki fiskalnej. Jeszcze przed wystąpieniem A. Glapińskiego rynek wyceniał obniżki stóp NBP o 25 pb. w lipcu, o dalsze 75 pb. do końca 2025 r. i w II połowie 2026 r. obniżenie stopy referencyjnej do docelowych 3,5 proc. Po konferencji prasowej NBP szybko notowania FRA wzrosły o blisko 10 pb., co oznacza, że rynek wycofał się z połowy obniżki o 25 pb. w tym roku" - napisał.

"Prezes NBP zasugerował, że kolejna obniżka stóp może nastąpić dopiero na jesieni, a argumentem za większą ostrożnością jest ryzyko związane z możliwą bardziej ekspansywną polityką fiskalną, niepewność odnośnie cen energii elektrycznej, czy wciąż mocny rynek pracy i perspektywa poprawy koniunktury gospodarczej w najbliższych kwartałach" - dodał.

Zdaniem Budzickiego, biorąc pod uwagę argumenty przytaczane podczas konferencji prasowej oczekiwać można, że presja na wzrost krzywych dochodowości w najbliższych dniach utrzyma się.

Dlatego podtrzymuję zdanie, że rentowności polskich 2-letnich obligacji będą przesuwać się w kolejnych dniach w kierunku 4,60-4,70 proc., a 10-letnich w stronę 5,60 proc.

Prezes NBP Adam Glapiński poinformował na czwartkowej konferencji, że RPP nie zapowiada ścieżki przyszłych stóp procentowych, nie zobowiązuje się do żadnych decyzji. Jak dodał, kolejne decyzje RPP będą podejmowane w reakcji na bieżące informacje, a sygnały z rynków są mieszane.

A. Glapiński poinformował też, że wzmocniły się czynniki mogące zwiększyć presję inflacyjną w dłuższym okresie. Jego zdaniem, nowe taryfy URE na sprzedaż gazu od lipca prawdopodobnie obniżą ścieżkę inflacji w kolejnych miesiącach; w efekcie aktualne prognozy sugerują, że w III kwartale tego roku dynamika cen może spaść w pobliże 3 procent.

W czwartek Rada Prezesów EBC obniżyła główne stopy proc. o 25 pb. EBC w swoim komunikacie podkreślił, że inflacja jest w pobliżu średnioterminowego celu 2 proc., ale ze względu na wyjątkową niepewność bank będzie podejmował dalsze decyzje w zależności od danych.

Ponadto, Ministerstwo Finansów poinformowało, że na przetargu sprzedaży 6 czerwca zaoferuje do sprzedaży 37-tygodniowe bony o wartości 3-6 mld zł. W miesięcznym planie podaży MF informował, że na piątkowym przetargu zaoferuje bony za 3-6 mld zł.

W ciągu dnia na rynek napłynęło szereg danych makroekonomicznych.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało, że szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego w maju 2025 r. wyniosła 5,0 proc. wobec 5,2 proc. miesiąc wcześniej. Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes szacowali, że w maju stopa bezrobocia obniżyła się do 5,0 proc.

Federalny Urząd Statystyczny podał, że zamówienia w niemieckim przemyśle w kwietniu mdm wzrosły o 0,6 proc. Analitycy spodziewali się, że zamówienia mdm spadną o 1,5 proc., wobec +3,4 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z +3,6 proc.

Eurostat poinformował, że ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) w strefie euro spadły o 2,2 proc. w kwietniu, licząc miesiąc do miesiąca, a rok do roku wzrosły o 0,7 proc. Analitycy szacowali: -1,8 proc. mdm, a rdr +1,2 proc. Miesiąc wcześniej PPI w eurolandzie spadł o 1,7 proc. mdm, a rdr wzrósł o 1,9 proc. - wynika z danych Eurostatu.

W Stanach Zjednoczonych podano, że liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 247 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 235 tys. wobec 239 tys. poprzednio, po korekcie z 240 tys.

