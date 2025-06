Zasiłek losowy 1000 zł na ucznia. Kto może go otrzymać?

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania pomocy. Zasiłek losowy przysługuje dzieciom realizującym obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniom szkół wszystkich typów, uczęszczającym na dzienne formy nauki w latach szkolnych 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 i 2027/2028. Kluczowym warunkiem jest przyznanie rodzinie zasiłku celowego z pomocy społecznej w związku ze stratami poniesionymi w 2025, 2026 lub 2027 roku w wyniku nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, takich jak huragany, deszcze nawalne, gradobicia czy powodzie.

Wysokość zasiłku losowego to 1000 zł na jedno dziecko lub ucznia. Zasiłek jest świadczeniem pieniężnym i gminy wypłacają go do 31 grudnia w danym roku, po sporządzeniu listy uprawnionych. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) informuje uprawnionych o możliwości przyznania wsparcia, a następnie sporządza listę i wypłaca świadczenie.

Nieodpłatne wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne

Program przewiduje również nieodpłatne wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne dla uczniów szkół wszystkich typów (dzienna forma nauki), których rodziny dotknęły żywioły. Wyjazdy trwają 14 dni, a ich koszt to do 1770 zł na jednego ucznia. Co ważne, w przypadku strat powodziowych, uczniowie mogą skorzystać z wyjazdu nawet jeśli otrzymali już inny zasiłek losowy.

Podczas wyjazdów uczniowie otrzymają opiekę i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, dostosowane do ich potrzeb. Jeśli wyjazd odbywa się w czasie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, organizatorzy zapewniają również ich realizację. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) organizuje wyjazdy lub zleca ich organizację innym podmiotom. Muszą zapewnić zakwaterowanie w bezpiecznych obiektach, co najmniej pięć zbilansowanych posiłków dziennie (stawka dzienna min. 34,50 zł), transport oraz wykwalifikowaną kadrę, w tym psychologa lub terapeutę.

Wniosek o wyjazd składa się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) niezwłocznie po wystąpieniu żywiołu, jednak nie później niż do 15 września w danym roku.

Zajęcia opiekuńcze i terapeutyczno-edukacyjne

Dodatkowo, rozporządzenie wprowadza nieodpłatne zajęcia opiekuńcze i terapeutyczno-edukacyjne. Pomoc ta dotyczy dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne oraz uczniów szkół wszystkich typów, którzy również ucierpieli w wyniku żywiołu. Finansowanie zajęć wynosi 575 zł na jedno dziecko lub ucznia, plus dodatkowa kwota uzależniona od liczby uczestników.

Zajęcia organizowane są na terenie gminy, możliwie najbliżej miejsca zamieszkania dzieci i uczniów, do 31 grudnia w latach 2025, 2026 lub 2027. Zapewniają opiekę i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. W zależności od wielkości grupy, dzieci uczestniczą w co najmniej 20 lub 40 godzinach zajęć terapeutyczno-edukacyjnych, a także w zajęciach opiekuńczych w niezbędnym wymiarze. Organizatorzy zapewniają kadrę (wychowawców, pedagogów, psychologów), co najmniej jeden zbilansowany posiłek dziennie oraz transport.

Wniosek o udział w zajęciach również składa się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) niezwłocznie po wystąpieniu żywiołu, jednak nie później niż do 15 września.

Łączenie form pomocy. Co jest możliwe?

Rozporządzenie precyzuje również zasady łączenia różnych form pomocy:

Zasiłek losowy i wyjazd terapeutyczno-edukacyjny mogą być udzielane łącznie.

Zasiłek losowy i zajęcia opiekuńcze/terapeutyczno-edukacyjne również mogą być udzielane łącznie.

Wyjazd terapeutyczno-edukacyjny i zajęcia opiekuńcze/terapeutyczno-edukacyjne nie mogą być udzielane łącznie.

Każda z form pomocy (zasiłek, wyjazd, zajęcia) jest udzielana jednorazowo. Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, co oznacza, że program już działa.