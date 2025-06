W poniedziałek ok. godz. 8.30 złoty osłabił się o 0,52 proc. do euro, które było wyceniane na 4,27 zł. Kurs polskiej waluty w stosunku do dolara, który kosztował prawie 3,75 zł, osłabił się o 0,23 proc. Z kolei do franka szwajcarskiego polska waluta traciła 0,52 proc. - frank kosztował 4,57 zł. Do funta brytyjskiego polska waluta osłabiła się o 0,54 proc. i była wyceniana na 5,07 zł.

Złoty w dół po ogłoszeniu wyników. Frank i funt biją nowe rekordy [KURSY WALUT. PONIEDZIAŁEK 2.06.2025]

W piątek ok. 16.20 kurs euro wynosił prawie 4,25 zł, a dolara amerykańskiego 3,75 zł, za franka trzeba było zapłacić 4,55 zł, a funta brytyjskiego - 5,04 zł.

Państwowa Komisja Wyborcza podała w poniedziałek rano oficjalnie, że w drugiej turze wyborów prezydenckich zwyciężył popierany przez PiS Karol Nawrocki z wynikiem 50,89 proc. głosów. Kandydata KO Rafała Trzaskowskiego poparło 49,11 proc. głosujących. Frekwencja wyniosła 71,63 proc.