W Dzienniku Ustaw opublikowano istotne rozporządzenie Rady Ministrów, które precyzuje warunki udzielania pomocy dzieciom i uczniom w ramach Rządowego programu pomocy. Inicjatywa ta ma na celu wsparcie osób z terenów dotkniętych powodzią, koncentrując się na trzech kluczowych obszarach:

zasiłku losowego na cele edukacyjne,

wyjazdach terapeutyczno-edukacyjnych

zajęciach opiekuńczych i terapeutyczno-edukacyjnych.

Zasiłek losowy na cele edukacyjne: 1000 zł wsparcia

Jak podaje portal Samorzad.pap.pl. program przewiduje zasiłek losowy w wysokości 1000 zł na jednego ucznia lub dziecko. Jest on przeznaczony dla dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniów uczęszczających do szkół wszystkich typów w formie dziennej w latach szkolnych 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 i 2027/2028. Zasiłek ten będzie przyznawany i wypłacany do 31 grudnia w latach 2025, 2026 lub 2027 przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka lub ucznia, na podstawie sporządzonej listy.

Reklama

Nieodpłatne wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne

Dla uczniów szkół wszystkich typów, kształcących się w formie dziennej w latach szkolnych 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 i 2027/2028, przewidziano nieodpłatne wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne. Pomoc ta, finansowana w wysokości do 1770 zł na jednego ucznia, trwa 14 dni. Podczas wyjazdu zapewniana jest opieka i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, a w przypadku, gdy wyjazd odbywa się w czasie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, również ich realizacja. Wyjazdy te będą organizowane do 31 grudnia w latach 2025, 2026 lub 2027 na wniosek rodzica lub opiekuna, składany do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W uzasadnionych przypadkach organizację wyjazdu może zlecić innemu podmiotowi.

Nieodpłatne zajęcia opiekuńcze i terapeutyczno-edukacyjne

Reklama

Kolejnym filarem programu są nieodpłatne zajęcia opiekuńcze i zajęcia terapeutyczno-edukacyjne. Są one przeznaczone dla dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniów szkół wszystkich typów, uczęszczających do nich w formie dziennej w latach szkolnych 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 i 2027/2028.

Finansowanie tej formy pomocy wynosi 575 zł na jedno dziecko lub ucznia. W trakcie zajęć zapewniana jest opieka i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dostosowane do potrzeb uczestników. Zajęcia te będą organizowane na terenie gminy, możliwie najbliżej miejsca zamieszkania dzieci lub uczniów, do 31 grudnia w latach 2025, 2026 lub 2027. Dziecko lub uczeń będzie uczestniczyć w:

co najmniej 20 godzinach zajęć terapeutyczno-edukacyjnych, jeśli grupy liczą do 5 osób;

co najmniej 40 godzinach zajęć terapeutyczno-edukacyjnych, jeśli grupy liczą więcej niż 5 osób ;

; zajęciach opiekuńczych w wymiarze niezbędnym do realizacji programu zajęć.

Organizacja zajęć spoczywa na wójcie, burmistrzu lub prezydencie miasta, którzy w uzasadnionych przypadkach mogą zlecić ich wykonanie innym podmiotom.