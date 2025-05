Dziecko na obozie? Zyskaj 1000 zł na wakacje

Wielu rodziców nie jest świadomych tych możliwości, a środki te czekają w Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej (MOPS) oraz w Zakładowych Funduszach Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Sprawdź, czy możesz skorzystać!

Reklama

Dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Jednym z źródeł wsparcia finansowego na wakacyjny wypoczynek dziecka jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Pracodawcy, u których zatrudnionych jest co najmniej 50 pracowników (lub mniejsza liczba, jeśli sami się na to zdecydują), są zobowiązani do tworzenia tego funduszu. Jego celem jest wspieranie pracowników i ich rodzin w zakresie działalności socjalnej, w tym właśnie dopłat do wypoczynku dzieci.

Jak to działa?

Kryterium dochodowe : Wysokość dofinansowania z ZFŚS jest zazwyczaj uzależniona od sytuacji dochodowej rodziny. Im niższy dochód na członka rodziny, tym wyższa może być kwota dopłaty. Zasady te określa regulamin ZFŚS danego zakładu pracy.

: Wysokość dofinansowania z ZFŚS jest zazwyczaj uzależniona od sytuacji dochodowej rodziny. Im niższy dochód na członka rodziny, tym wyższa może być kwota dopłaty. Zasady te określa regulamin ZFŚS danego zakładu pracy. Rodzaje wypoczynku : Fundusz może dofinansować kolonie, obozy młodzieżowe, zimowiska, ale także półkolonie organizowane w miejscu zamieszkania.

: Fundusz może dofinansować kolonie, obozy młodzieżowe, zimowiska, ale także półkolonie organizowane w miejscu zamieszkania. Wniosek : Aby otrzymać dofinansowanie, należy złożyć odpowiedni wniosek w dziale kadr lub u osoby odpowiedzialnej za zarządzanie ZFŚS w firmie. Zazwyczaj wymaga się przedstawienia zaświadczeń o dochodach członków rodziny.

: Aby otrzymać dofinansowanie, należy złożyć odpowiedni wniosek w dziale kadr lub u osoby odpowiedzialnej za zarządzanie ZFŚS w firmie. Zazwyczaj wymaga się przedstawienia zaświadczeń o dochodach członków rodziny. Wysokość dofinansowania: Kwoty dopłat są zróżnicowane i zależą od zasobności funduszu oraz wewnętrznych regulaminów firmy. Niektóre firmy oferują wsparcie, sięgające nawet kilkuset złotych, a w niektórych przypadkach nawet 1000 zł na jedno dziecko.

Wsparcie z Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej (MOPS) / Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej (GOPS)

Dla rodzin znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej, wsparciem może być Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS). Instytucje te, w ramach swoich zadań statutowych, mogą udzielać pomocy finansowej na pokrycie części kosztów wypoczynku dzieci i młodzieży.

Kto może skorzystać?

Dofinansowanie z MOPS/GOPS jest zazwyczaj skierowane do rodzin, które spełniają kryteria dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. W przypadku wypoczynku dzieci, MOPS/GOPS często współpracują z organizatorami kolonii i obozów, dofinansowując miejsca dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia. Wysokość i zasady przyznawania pomocy są ustalane indywidualnie przez każdy ośrodek, zgodnie z lokalnymi potrzebami i dostępnym budżetem.

Jak złożyć wniosek?

Aby ubiegać się o taką pomoc, należy skontaktować się z właściwym dla miejsca zamieszkania MOPS lub GOPS. Pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy i pomoże w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji. Warto zapytać o możliwość dofinansowania do wypoczynku letniego (kolonii, obozów, półkolonii).