Eugeniusz Szymala skierował do Senatu petycję, w której domaga się zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Chce, aby pary z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim otrzymywały specjalne świadczenie pieniężne. Autor petycji argumentuje, że skoro państwo przyznaje emeryturę honorową osobom, które ukończyły 100 lat, to pary z 50-letnim stażem małżeńskim również zasługują na specjalne uznanie. Podkreśla, że małżeństwo jest chronione przez Konstytucję RP.

Autor przypomina, że w przeszłości wysokie odznaczenia państwowe często wiązały się z dodatkiem do emerytury. Uważa, że świadczenie dla małżeństw z długim stażem byłoby naturalnym uzupełnieniem uznania dla ich trwałości. Autor petycji zapytał Senat o liczbę małżeństw z co najmniej 50-letnim stażem na dzień 31 marca 2023 roku. Chce pokazać, że grupa potencjalnych beneficjentów nie jest mała.

Senat zajmuje się petycją, która proponuje jednorazowe świadczenie pieniężne dla par z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim. Wysokość wsparcia miałaby rosnąć wraz z długością trwania związku, od 5000 zł za 50 lat do 8000 zł za 80 lat razem. Kwota świadczenia miałaby wzrastać o 500 zł co każde kolejne 5 lat trwania związku..

Autor petycji chce zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych

Reklama

Autor petycji wnosi o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, która zmieniłaby ustawę o świadczeniach rodzinnych z 2003 roku. Celem jest wprowadzenie możliwości wypłaty jednorazowego świadczenia dla małżeństw z co najmniej 50-letnim stażem.

Reklama

Wcześniejsza propozycja "500 plus" dla małżeństw odrzucona przez rząd

W przestrzeni publicznej od 2019 roku pojawia się pomysł comiesięcznego świadczenia dla małżeństw z długim stażem, potocznie zwanego "500 plus dla małżeństw". Jedna z petycji do Kancelarii Prezydenta proponowała wypłatę 500 zł miesięcznie dla par z 50-letnim stażem, z możliwością podwyższenia o 50 zł za każde kolejne 5 lat razem, na wzór emerytury honorowej dla stulatków. Wnioskodawca sugerował, że uhonorowaniem pary małżeńskiej za wspólne pożycie 50 lat byłoby: comiesięczne świadczenie 500 zł dla par z 50-letnim stażem, które by mogło być podwyższane o 50 zł po każdym kolejnym okresie 5 lat razem.

Resort rodziny negatywnie ocenił koszt comiesięcznego świadczenia

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2022 roku przygotowało symulację kosztów comiesięcznego "500 plus" dla małżeństw. Oszacowano, że jednorazowe uhonorowanie par z co najmniej 40-letnim stażem kosztowałoby budżet blisko pół miliarda złotych. W rezultacie resort rodziny zaopiniował tę petycję negatywnie, sugerując inne formy celebrowania długoletnich związków. Resort rodziny zaopiniował zatem przedmiot tej petycji negatywnie wskazując, że są inne możliwe formy celebrowania długiego małżeństwa.

Przyszłość 500 plus dla małżeństw wciąż nieznana

Petycja o jednorazowe świadczenie dla małżeństw z długim stażem trafiła do Senatu w 2023 roku i czeka na dalsze kroki. Nie wiadomo, czy propozycja zyska poparcie i zostanie skierowana do prac legislacyjnych, zwłaszcza w kontekście wcześniejszej negatywnej opinii rządu dotyczącej podobnego, choć comiesięcznego, świadczenia.