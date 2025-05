Od 1 marca 2025 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca dodatkowe, comiesięczne świadczenie w wysokości 348,22 zł.Dodatek pielęgnacyjny przysługuje seniorom po 75. roku życia oraz osobom uznanym za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji.

Dodatek pielęgnacyjny ZUS przyznaje osobom, które spełniają jedno z dwóch kryteriów: ukończyły 75 rok życia lub są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, co potwierdza orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej ZUS.

Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji muszą złożyć wniosek o dodatek pielęgnacyjny do ZUS wraz z zaświadczeniem o stanie zdrowia (druk OL-9) od lekarza prowadzącego. Seniorzy, którzy ukończyli 75 lat, nie muszą składać wniosku – ZUS przyzna im dodatek z urzędu i wypłaci razem z emeryturą.

Kiedy ZUS nie wypłaci dodatku pielęgnacyjnego? Ważne wyłączenie

ZUS nie przyzna dodatku pielęgnacyjnego osobom przebywającym w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego podlega waloryzacji

Aktualna wysokość dodatku pielęgnacyjnego od 1 marca 2025 roku wynosi 348,22 zł miesięcznie. Kwota ta podlega corocznej waloryzacji, co oznacza, że będzie wzrastać wraz z waloryzacją emerytur i rent.