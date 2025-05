Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, którzy przepracowali co najmniej 20 lat w określonych placówkach oświatowych i osiągnęli odpowiedni wiek, mają prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. To forma wsparcia finansowego przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

Kto może skorzystać ze świadczenia? Lista placówek

O świadczenie kompensacyjne mogą ubiegać się osoby, które bezpośrednio przed złożeniem wniosku pracowały jako nauczyciele, wychowawcy lub pedagodzy w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach (z wyjątkiem niepublicznych bez uprawnień), placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom poza miejscem zamieszkania.

Wiek i staż pracy decydują o prawie do świadczenia

Aby otrzymać świadczenie kompensacyjne, nauczyciele muszą spełnić kryterium wieku (dla kobiet od 55 lat w 2024 r. do 59 lat w latach 2031-2032, dla mężczyzn od 55 lat do 64 lat w tych samych latach) oraz posiadać co najmniej 30 lat stażu pracy (okresów składkowych i nieskładkowych), w tym minimum 20 lat pracy nauczycielskiej w wymiarze co najmniej połowy etatu. Konieczne jest również rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela lub wygaśnięcie z określonych przyczyn.

Wysokość świadczenia. Od czego zależy?

Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oblicza się, dzieląc sumę zwaloryzowanych składek emerytalnych i kapitału początkowego zgromadzonego w ZUS przez średnie dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat. Świadczenie nie może być niższe od minimalnej emerytury (obecnie 1878,91 zł). Średnia wypłacana kwota w 2024 roku wynosiła ponad 4000 zł brutto.

Jak ubiegać się o świadczenie? Wymagane dokumenty

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek do ZUS (formularz ENSK), informację o okresach składkowych i nieskładkowych, dokumenty potwierdzające pracę nauczycielską oraz inne okresy zatrudnienia i ewentualne zarobki sprzed 1999 roku. Wniosek można złożyć najwcześniej 30 dni przed spełnieniem warunków.