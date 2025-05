Pierwsza komunia – od alby po garnitur

W wielu parafiach dzieci nadal obowiązuje jednolita alba. Koszt zakupu nowej to około 200–350 zł, ale niektóre parafie umożliwiają też wynajem – wtedy zapłacimy około 100–150 zł. W przypadku, gdy dzieci ubierają się indywidualnie, ceny mocno się różnią. Garnitur chłopięcy z butami to wydatek rzędu 500–800 zł, a sukienka komunijna wraz z dodatkami (wianek, rękawiczki, torebeczka, bolerko) może przekroczyć nawet 1000 zł.

Reklama

Przyjęcie komunijne – w domu czy w lokalu?

To największy koszt całej uroczystości. Przyjęcie komunijne w restauracji dla 20 osób to średnio 4 000–8 000 zł, w zależności od regionu, standardu i menu. W dużych miastach może być znacznie drożej. Jeśli organizujemy przyjęcie w domu, taniej nie znaczy łatwiej – catering, dekoracje, wypożyczenie stołów i naczyń to razem często 2 000–4 000 zł, nie licząc czasu i wysiłku gospodarzy.

Prezent na komunię – ile wypada dać?

Reklama

Dla chrzestnych i dziadków to temat niemal obowiązkowy. Tradycyjnie chrzestna kupuje łańcuszek z medalikiem (około 150–500 zł), a chrzestny – rower, zegarek, a coraz częściej… koperta z gotówką. Kwoty wahają się od 500 do nawet 2000 zł. Zwykli goście zwykle wręczają od 200 do 500 zł – choć wszystko zależy od relacji z rodziną dziecka.

Nie można także zapomnieć o prezentach takich jak konsola, laptop czy inne modne gadżety elektroniczne. Ich koszt to co najmniej 1500 złotych.

Fotograf, kamerzysta i… cukiernia

Pamiątkowe zdjęcia i film z komunii to kolejny standard. Profesjonalny fotograf to koszt około 300–600 zł za sesję, a cały pakiet zdjęć w kościele i domu może sięgnąć 1000 zł. Kamerzysta to wydatek dodatkowy, ale niektórzy rezygnują z niego na rzecz krótkich ujęć robionych telefonem.

Nie zapominajmy też o torcie – tutaj ceny są rozpięte. Klasyczny, komunijny tort na 20 osób kosztuje średnio 250–400 zł, a jeśli dodamy ciasta i słodki stół – rachunek urośnie o kolejne 300–600 zł.

Komunia a inflacja

Choć wiele rodzin próbuje ciąć koszty, inflacja robi swoje. W porównaniu do lat ubiegłych, ceny usług i produktów komunijnych wzrosły średnio o 10–15%. Dla wielu rodzin komunia to poważne obciążenie finansowe, które planuje się z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.

Ile w sumie?

Jeśli zliczyć wszystkie elementy, średni koszt organizacji komunii w 2025 roku wynosi od 5 000 do 12 000 zł, choć zdarzają się przypadki, gdy całkowity budżet przekracza… 20 000 zł. Wiele zależy od liczby gości, miejsca przyjęcia i tego, czy decydujemy się na opcję „zrób to sam”, czy wszystko zlecamy profesjonalistom.

Podsumowując: komunia to nie tylko wydarzenie religijne, ale i test organizacyjny oraz finansowy. I choć nie da się przeliczyć duchowej wartości tej uroczystości na pieniądze, to warto zawczasu przygotować się na wydatki – by radość dziecka nie została przysłonięta stresem dorosłych.