Świadczenia finansowe dla seniorów budzą wiele nadziei i emocji. Liczy się każde zasilenie domowego budżetu w sytuacji, gdy rosną wydatki na codzienne zakupy i sprawy związane z szeroko rozumianą troską o zdrowie.

​Nowa propozycja: jednorazowe świadczenie za długoletnie małżeństwo

Dyskusje o tym, jak uhonorować pary z długoletnim stażem małżeńskim trwały od dawna. Pomyślano o czymś, co nie tylko jest wartością w sferze "duchowej" i oficjalnej. Przecież finanse odgrywają kluczową rolę w życiu codziennym. Przypomnijmy, że przyznawane są Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. To odznaczenie państwowe, przyznawany parom, które przeżyły 50 lat w związku małżeńskim. 50. rocznica małżeństwa to tzw. złote gody. Zwolennicy 500+, czyli nagrody finansowej za długoletni staż małżeński podkreślają, że w czasach, gdy przybywa rozwodów, szczególnie ważne jest uhonorowanie tych, którzy w związku małżeńskim trwają.

Nowa inicjatywa ma podkreślić wagę istnienia trwałych małżeństw i dać przykład młodym. Nagroda finansowa ma podnieść jakość życia seniorów. Cały czas trwają prace legislacyjne nad tym projektem.

Warunki otrzymania świadczenia: kto może liczyć na wsparcie?

Wysokość nowego, jednorazowego świadczenia miałaby zależeć od długości trwania związku małżeńskiego. Minimalny okres to 50 lat, za który małżonkowie dostaną 5 tys. zł. Środki na ten cel miałyby pochodzić z budżetu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Z pierwotnych wyliczeń resortu rodziny wynika, że koszt jednorazowego świadczenia wyniósłby niecałe 50 mln zł. Tak kształtują się dodatki za staż małżeński, które byłyby wypłacane seniorom:

50 lat pożycia małżeńskiego - 5000 zł,

55 lat pożycia małżeńskiego - 5500 zł,

60 lat pożycia małżeńskiego - 6000 zł,

65 lat pożycia małżeńskiego - 6500 zł,

70 lat pożycia małżeńskiego - 7000 zł,

75 lat pożycia małżeńskiego - 7500 zł,

80 lat pożycia małżeńskiego - 8000 zł.

Stan prac legislacyjnych

Projekt "500 plus dla małżeństw" trafił do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w lutym 2023 roku. Prace trwały przez wiele miesięcy. Reakcje były mieszane, początkowo resort rodziny i polityki społecznej twierdził, że to świadczenie jest zbędne, ponieważ jest wiele innych form wsparcia seniorów. Projekt spodobał się jednak senatorom. Podkreślano jego ogromne znaczenie społeczne.

W maju 2023 roku Komisja postanowiła zlecić przygotowanie wstępnego projektu ustawy i znowu ruszyły prace. Przeprowadzono szerokie konsultacje. Senacka Komisja Petycji otrzymała teraz projekt ustawy, przygotowany przez Biuro Legislacyjne, który nowelizuje ustawę o świadczeniach rodzinnych. Projekt ustawy ma być rozpatrywany przez Senat, a możliwe, że także przez Sejm, już w drugim kwartale 2025 r.