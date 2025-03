Warszawa wciąż pozostaje najdroższym miastem pod względem cen ofertowych mieszkań w ścisłym centrum. W Śródmieściu metr kwadratowy kosztuje 22 980 zł. Nieco taniej jest na krakowskim Starym Mieście – 20 695 zł za m2. Trzecia pozycja należy do Gdyni, gdzie średnia cena ofertowa w Śródmieściu to 17 807 zł za m2. Gdańskie Śródmieście oraz wrocławskie Stare Miasto mają podobne ceny – około 15 tys. zł za metr kwadratowy.

"W porównaniu z poprzednim okresem (listopad 2024 – styczeń 2025) stawka za 1m2 najbardziej wzrosła na Starym Mieście w Krakowie (+3,47 proc.), a najmniej w Warszawie na Śródmieściu (+1,02 proc.). W pozostałych miastach mieszkania położone w centrum staniały. Najbardziej w Gdańsku (-1,49 proc.). Jedynie w centralnej dzielnicy Poznania stawki nie drgnęły." - czytamy w raporcie.

Warszawa: Włochy drożeją, Praga tanieje

W stolicy różnice cenowe między dzielnicami pozostają wyraźne. Śródmieście jest najdroższą lokalizacją (22 980 zł/m2), a na prawym brzegu Wisły najwięcej trzeba zapłacić na Pradze Północ (17 529 zł/m2). Najtańszym rejonem miasta pozostaje Rembertów, gdzie za metr kwadratowy trzeba zapłacić 13 274 zł.

"W porównaniu do poprzednich 3 miesięcy mieszkania w 8 dzielnicach Warszawy podrożały, w 9 potaniały, a w 1 pozostały bez zmian (Mokotów, 19 047 zł/m2). Najbardziej podrożała dzielnica Włochy (+1,46 proc.), gdzie obecnie trzeba zapłacić za metr mieszkania 16 600 zł. Z kolei najbardziej potaniały mieszkania na Pradze Północ (-2,77 proc.) - tam przeciętna cena ofertowa wynosi 17 529 zł." - informuje Rankomat.pl.

Kraków: Grzegórzki na czele spadków

Ceny mieszkań w Krakowie są bardziej wyrównane niż w Warszawie. Najdroższe mieszkania znajdują się na Starym Mieście (20 695 zł/m2), a zaraz za nim są Grzegórzki (18 909 zł/m2). Najtańszą dzielnicą pozostaje Nowa Huta (13 000 zł/m2).

"Powiększa się cenowy kontrast między dwiema najdroższymi dzielnicami Krakowa. W porównaniu do poprzedniego okresu 1m2 na Starym Mieście podrożał o 3,47 proc. do poziomu 20 695 zł, a w drugich z zestawienia Grzegórzkach potaniał o 4,82 proc. do wartości 18 909 zł." - czytamy.

Wrocław: stabilne ceny, nieznaczne spadki

We Wrocławiu ceny za metr kwadratowy wahają się od 12 500 zł (Fabryczna) do 15 510 zł (Stare Miasto). W większości dzielnic ceny spadły minimalnie – największy spadek zanotowano w Śródmieściu (-0,72 proc.) oraz na Starym Mieście (-0,70 proc.). Jedyną dzielnicą, w której ceny wzrosły, są Krzyki (+0,38 proc.).

Poznań: niewielkie zmiany, Nowe Miasto drożeje

Poznań ma najbardziej wyrównane ceny mieszkań spośród analizowanych miast. Najdroższy jest Grunwald (12 004 zł/m2), a najtańsze pozostaje Nowe Miasto (10 885 zł/m2), mimo że właśnie tam ceny wzrosły najbardziej (+0,60 proc.).

Łódź: ceny trzymają się poniżej 10 tys. zł

Łódź pozostaje najtańszym spośród dużych miast. W Śródmieściu średnia cena wynosi 9 880 zł za metr kwadratowy. Kolejne dzielnice to Widzew (9 700 zł/m2) i Polesie (9 573 zł/m2). Bałuty pozostają najtańsze (8 441 zł/m2).

"Na najtańszych Bałutach stawki spadły o 0,53 proc. za metr, a na najdroższym Śródmieściu o 0,57 proc. Z kolei wzrosty na Polesiu i w dzielnicy Górna wyniosły odpowiednio +0,52 proc. i +0,56 proc.." - informują twórcy raportu.

Katowice: tanieje centrum i przedmieścia

W Katowicach ceny w centrum są najwyższe (12 501 zł/m2), a na przedmieściach znacznie niższe – np. na Osiedlu Tysiąclecia (8 544 zł/m2). Największe wzrosty odnotowały Piotrowice Ochojec (+4,43 proc.) i Wełnowiec Józefowiec (+3,35 proc.). Największe spadki – Ligota Panewniki (-5,81 proc.) i Osiedle Tysiąclecia (-4,53 proc.).

Gdańsk: Brzeźno drożeje, Młyniska z największym spadkiem

Najdroższą dzielnicą Gdańska pozostaje Oliwa (20 739 zł/m2), choć wyraźnie drożeje Brzeźno (19 025 zł/m2). Najtańsze dzielnice to Orunia Górna Gdańsk Południe (10 805 zł/m2) i Kokoszki (10 765 zł/m2).

"Największe spadki w stosunku do okresu listopad 2024 – styczeń 2025 zanotowały Młyniska (-11,73 proc.) i jest to najwyższa wartość spośród wszystkich analizowanych miast raportu." - czytamy.

Gdynia: ceny rosną, poza centrum

Gdynia pozostaje jednym z droższych miast – w Orłowie ceny dochodzą do 23 895 zł/m2. Najtańszą dzielnicą jest Obłuże (9 950 zł/m2).

"Największe wzrosty dotyczyły dzielnic położonych dalej od centrum i od morza. Na Witominie metr kwadratowy podrożał o 5,60%, a na Grabówku o 4,21 proc.. Najmniej na Małym Kacku o zaledwie 0,24 proc." - podkreślili autorzy analizy.

Źródło: Rankomat.pl, Rentier.io